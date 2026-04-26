«Авангард» обыграл «Локомотив» в матче плей-офф с двумя массовыми драками

Омский «Авангард» второй раз подряд победил ярославский «Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина и повел в серии до четырех побед со счетом 2−0.
Вторая игра серии прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
«Локомотив», действующий чемпион, открыл счет на 18-й минуте благодаря Андрею Сергееву. После его гола началась массовая потасовка, за которую всем десяти находившимся на льду игрокам дали двухминутные штрафы за грубость.
Во втором периоде хоккеисты снова устроили драку, причем в ней приняли участие и игроки со скамейки запасных, встречу пришлось приостановить примерно на 20 минут. Двух хоккеистов, Кирилла Долженкова и Алексея Береглазова, удалили до конца матча, еще пятерых — на 10 минут.
«Авангард» вскоре сравнял счет и вышел вперед за 68 секунд — сначала забил Василий Пономарев (29), а потом Дамир Шарипзянов (30). На 49-й минуте гости увеличили преимущество благодаря голу Эндрю Потуральски.
Обе команды в сумме набрали 144 минуты штрафа.
Третий матч серии пройдет в Омске 28 апреля.
В другом полуфинале играют казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» (1−0).
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-57:00)
Никита Серебряков
00:00
0
04:43
Александр Полунин
17:03
Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
17:03
Александр Радулов
17:03
Егор Сурин
17:03
Рушан Рафиков
17:03
Андрей Сергеев
17:03
Георгий Иванов
17:03
Наиль Якупов
17:03
Дамир Шарипзянов
17:03
Михаил Котляревский
17:03
Эндрю Потуральски
17:03
Джозеф Чеккони
19:16
Марсель Ибрагимов
19:50
Андрей Сергеев
26:55
Мартин Гернат
26:55
Рушан Рафиков
26:55
Егор Сурин
26:55
Александр Елесин
26:55
Александр Радулов
26:55
Алексей Береглазов
26:55
Джозеф Чеккони
26:55
Дамир Шарипзянов
26:55
Марсель Ибрагимов
26:55
Максим Лажуа
26:55
Кирилл Долженков
26:55
Вячеслав Войнов
26:55
Игорь Мартынов
28:07
Рихард Паник
28:46
Василий Пономарев
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
29:54
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
33:07
Майкл Маклауд
41:30
Михаил Гуляев
44:57
Александр Елесин
47:37
Рушан Рафиков
50:04
Джозеф Чеккони
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит