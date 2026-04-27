Кошмарное судейство. Арбитры полчаса не могли выписать штрафы и запутались в собственных решениях

Логику арбитров понять можно. Они избрали такой способ погасить страсти, но он очень спорный. Хотя бы потому, что невиновные не должны быть наказаны. Это один из главных законов, а тут он был нарушен. Например, за что получили две минуты Наиль Якупов и Рушан Рафиков, осталось непонятным. Они стояли обнявшись, как положено при массовых потасовках, и не проявляли агрессии. Не дали две минуты Никите Серебрякову, который и начал драку. Да, Радулов ему что-то сказал, но мало ли что говорят на льду друг другу. Ветеран спровоцировал голкипера, не нарушив правила, а тот ответил и бил соперника. Надо удалять вратаря, но судьи оставили этот момент без внимания.