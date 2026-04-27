Кошмарное судейство. Арбитры полчаса не могли выписать штрафы и запутались в собственных решениях

«Все, кто был на льду, удалены»
Кошмарным с точки зрения судейских решений получился матч между «Локомотивом» и «Авангардом» в воскресенье. То, что команды набрали 144 минуты штрафа — это не мелочь. Всякое бывает в хоккее. Вопрос в том, как они их получили. И хорошо, что плохая работа судей не сказалась на результате. Правда, тут все относительно.
Удивительно, что КХЛ вообще назначила на эту игру двух арбитров среднего уровня. И Николай Акузовский, и Евгений Гамалей не относятся к элите, а в полуфиналах других быть не может. Оба провели не самую яркую регулярку, хотя, конечно, в чем-то добавили. Но все же не так, чтобы получить важную игру на такой стадии.
У Акузовского даже плей-офф получился неровным. В самом начале он судил матч «Авангард» — «Нефтехимик», и по той встрече к арбитру было много вопросов. Он вообще иногда странно ведет игру, порой придумывая на ровном месте то, чего не было.
Именно это случилось и в воскресном матче. Все началось с шайбы Андрея Сергеева. После гола на льду возникла стычка, Александр Радулов что-то крикнул Никите Серебрякову, тот ответил, хоккеисты начали толкаться. Арбитры вдруг не стали разбираться и удалили вообще всех полевых игроков, которые были на площадке. И объявили странно: «Все, кто был на льду, удалены». Это что? Нет такой формулировки в методичке.
Логику арбитров понять можно. Они избрали такой способ погасить страсти, но он очень спорный. Хотя бы потому, что невиновные не должны быть наказаны. Это один из главных законов, а тут он был нарушен. Например, за что получили две минуты Наиль Якупов и Рушан Рафиков, осталось непонятным. Они стояли обнявшись, как положено при массовых потасовках, и не проявляли агрессии. Не дали две минуты Никите Серебрякову, который и начал драку. Да, Радулов ему что-то сказал, но мало ли что говорят на льду друг другу. Ветеран спровоцировал голкипера, не нарушив правила, а тот ответил и бил соперника. Надо удалять вратаря, но судьи оставили этот момент без внимания.
Непоследовательность
Ясно, что Акузовский и Гамалей хотели дать понять участникам матча, что не потерпят ничего подобного и будут нещадно гнать с площадки каждого, кто начнет плохо себя вести. Но это довольно слабая позиция. Во-первых, стычки в плей-офф будут. Во-вторых, тогда нужна последовательность. Начали гнать всех за все? Продолжайте до конца. Но тогда бы встречу заканчивали тренеры и запасные вратари.
Полыхнуло во втором периоде. Длительная стычка, в которой участвовало много игроков, привела к тому, что разборки шли почти полчаса. Что в таких ситуациях делают арбитры? Они достают блокноты, встают на удобное место и записывают, кто что делает. А уж лайнсмены должны разбирать самые горячие завалы.
Все видели, что в паузе со скамейки запасных вышли не только Алексей Береглазов и Кирилл Долженков, но и еще несколько человек. Когда такое происходит во время конфликта, то наказание однозначное — удаление до конца игры. Вместо этого удалили по одному хоккеисту, а остальным выписали по десять минут. С чего вдруг? Да и мелкие нарушения оказались без внимания, а, напомню, арбитры в начале игры дали понять, что будут удалять всех и за все. И тут же они поступились принципами.
Самое странное стало происходить во время объявления штрафов. Вместо того чтобы четко сообщить о наказаниях, судьи ездили от скамейки к скамейке, разговаривали с тренерами и хоккеистами, что-то объясняли. Арбитры потеряли контроль над игрой, утопив матч в нелепых решениях.
И потом поставили жирную точку в своих дальнейших перспективах на этом плей-офф. Они внезапно не дали ничего Рушану Рафикову за удар между ног Василию Пономареву, посчитав это игровым моментом. Но тут есть важная особенность.
Дело в том, что с этого сезона судьи КХЛ гнали всех за удар между ног, не анализируя, игровой это был момент или нет. Алексей Анисимов объяснял, что это пять минут автоматом и совершенно не важно, случайно это было или специально. С такой трактовкой эпизодов было много споров, но хотя бы была последовательность, нравится этому кому-то или нет.
И внезапно в полуфинале нашли «игровой момент» в аналогичной ситуации. Этим судьи показали свою полную непригодность для дальнейшей работы. Но есть вопрос и к КХЛ — а как эти арбитры добрались до полуфинала. Они ведь не показали идеальной работы ранее.
Но тут уж никто не ответит. Скажут, что у лиги свое мнение. Тогда не удивляйтесь скандалу.
Автор: Алексей Шевченко
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-57:00)
Никита Серебряков
04:43
Александр Полунин
17:03
Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
17:03
Георгий Иванов
17:03
Андрей Сергеев
17:03
Александр Радулов
17:03
Рушан Рафиков
17:03
Егор Сурин
17:03
Наиль Якупов
17:03
Джозеф Чеккони
17:03
Михаил Котляревский
17:03
Эндрю Потуральски
17:03
Дамир Шарипзянов
19:16
Марсель Ибрагимов
19:50
Андрей Сергеев
26:55
Рушан Рафиков
26:55
Александр Елесин
26:55
Александр Радулов
26:55
Егор Сурин
26:55
Мартин Гернат
26:55
Александр Радулов
26:55
Алексей Береглазов
26:55
Марсель Ибрагимов
26:55
Максим Лажуа
26:55
Дамир Шарипзянов
26:55
Джозеф Чеккони
26:55
Кирилл Долженков
26:55
Игорь Мартынов
26:55
Вячеслав Войнов
28:07
Рихард Паник
28:46
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
29:54
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
33:07
Майкл Маклауд
41:30
Михаил Гуляев
44:57
Александр Елесин
44:57
Александр Елесин
47:37
Рушан Рафиков
48:46
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
50:04
Джозеф Чеккони
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
