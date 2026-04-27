Фетисов признался, что ему нравятся драки в хоккее

«Драки сейчас — это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то — нет. Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного», — сказал Фетисов.
По ходу первого тайма произошла массовая драка, в результате которой были удалены обе пятерки хоккеистов.
Таким образом, счет в серии стал 2−0 в пользу «Авангарда». Первая игра, которая также прошла в Ярославле, завершилась победой «Авангарда» со счетом 5:2. Третья игра серии состоится в Омске 28 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. Четвертый матч тоже пройдет на домашнем стадионе «Авангарда» — 30 апреля.
Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4−1.
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-57:00)
Никита Серебряков
04:43
Александр Полунин
17:03
Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
17:03
Георгий Иванов
17:03
Андрей Сергеев
17:03
Александр Радулов
17:03
Рушан Рафиков
17:03
Егор Сурин
17:03
Наиль Якупов
17:03
Джозеф Чеккони
17:03
Михаил Котляревский
17:03
Эндрю Потуральски
17:03
Дамир Шарипзянов
19:16
Марсель Ибрагимов
19:50
Андрей Сергеев
26:55
Рушан Рафиков
26:55
Александр Елесин
26:55
Александр Радулов
26:55
Егор Сурин
26:55
Мартин Гернат
26:55
Александр Радулов
26:55
Алексей Береглазов
26:55
Марсель Ибрагимов
26:55
Максим Лажуа
26:55
Дамир Шарипзянов
26:55
Джозеф Чеккони
26:55
Кирилл Долженков
26:55
Игорь Мартынов
26:55
Вячеслав Войнов
28:07
Рихард Паник
28:46
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
29:54
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
33:07
Майкл Маклауд
41:30
Михаил Гуляев
44:57
Александр Елесин
44:57
Александр Елесин
47:37
Рушан Рафиков
48:46
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
50:04
Джозеф Чеккони
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит