Фетисов признался, что ему нравятся драки в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о массовых драках, произошедших в матче полуфинала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом», передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Драки сейчас — это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то — нет. Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного», — сказал Фетисов.

По ходу первого тайма произошла массовая драка, в результате которой были удалены обе пятерки хоккеистов.

Таким образом, счет в серии стал 2−0 в пользу «Авангарда». Первая игра, которая также прошла в Ярославле, завершилась победой «Авангарда» со счетом 5:2. Третья игра серии состоится в Омске 28 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. Четвертый матч тоже пройдет на домашнем стадионе «Авангарда» — 30 апреля.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4−1.

Локомотив
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8199 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-57:00)
Никита Серебряков
1-й период
04:43
Александр Полунин
17:03
Андрей Сергеев
(Егор Сурин, Александр Радулов)
17:03
Георгий Иванов
17:03
Андрей Сергеев
17:03
Александр Радулов
17:03
Рушан Рафиков
17:03
Егор Сурин
17:03
Наиль Якупов
17:03
Джозеф Чеккони
17:03
Михаил Котляревский
17:03
Эндрю Потуральски
17:03
Дамир Шарипзянов
19:16
Марсель Ибрагимов
19:50
Андрей Сергеев
2-й период
26:55
Рушан Рафиков
26:55
Александр Елесин
26:55
Александр Радулов
26:55
Егор Сурин
26:55
Мартин Гернат
26:55
Александр Радулов
26:55
Алексей Береглазов
26:55
Марсель Ибрагимов
26:55
Максим Лажуа
26:55
Дамир Шарипзянов
26:55
Джозеф Чеккони
26:55
Кирилл Долженков
26:55
Игорь Мартынов
26:55
Вячеслав Войнов
28:07
Рихард Паник
28:46
Василий Пономарев
(Константин Окулов)
29:54
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
33:07
Майкл Маклауд
3-й период
41:30
Михаил Гуляев
44:57
Александр Елесин
44:57
Александр Елесин
47:37
Рушан Рафиков
48:46
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
50:04
Джозеф Чеккони
Статистика
Локомотив
Авангард
Штрафное время
78
66
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит