В этой серии точно есть интрига! «Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче, а Разин угадал с вратарем

Что дальше?

Источник: ХК «Ак Барс»

«Металлург» не мог позволить увезти серию в Казань при счете 0−2. Магнитогорцы учли ошибки прошлой встречи и ярко начали новую. А главный тренер команды Андрей Разин все-таки угадал со стартовым вратарем. При этом он был невероятно зол из-за того, как его хоккеисты провели первый период в дебютной игре: «Ужасное, страшное для нашей команды начало. Такого не происходило ни разу за все время. 0:3 в первом периоде не отражает всей нашей немощности. Спасибо вратарям, что всего лишь таким стал счет».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/2 финала, 27.04.2026, 17:00
Металлург Мг
4
Ак Барс
2

И вполне ожидаемо, что во второй встрече уже магнитогорцы полетят вперед. Так еще и на помощь пришло удаление форварда «Ак Барса» Григория Денисенко. Завершилось оно голом: Егор Яковлев набросил с синей линии, а Роман Канцеров идеально подправил шайбу на пятаке.

Заряженность «Металлурга» проявилась в одной смене Владимира Ткачева: техничный форвард с небольшими габаритами провел два силовых приема в течение 15 секунд. Кто вообще мог ожидать от него такое?

Зато привычными действиями занимался нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. Еще по ходу предыдущей серии с минским «Динамо» он становился участником практически всех потасовок, иногда приукрашивая воздействие соперников. Напоминал перед серией об этом и Разин.

«Что сказать о Галимове? Самое главное, чтобы Артем судьям не жаловался. А так пусть провоцирует. Не вижу в этом проблемы. Мы всех обсуждали, показывали ребятам», — цитировал Разина «Чемпионат».

В этом матче Артем дважды создавал заварушки в зоне соперника, причем оба раза хоккеисты в пылу борьбы сбивали ворота. Но казанцам такие действия не сильно помогали. К середине второго периода «Ак Барс» уступал 0:3 — отличились Сергей Толчинский и Даниил Вовченко.

Сработало в этой встрече и важное решение Разина. После прошлой игры, когда Илья Набоков уже в первом периоде заменил Александра Смолина, вновь серьезным стал вратарский вопрос. На пресс-конференции главный тренер «Магнитки» изящно увиливал от вопросов журналистов, кто же выйдет в старте на второй раунд противостояния. Выбор пал на Илью — и он не подвел. А сейв после броска Кирилла Семенова наверняка попадет во всевозможные хайлайты.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/2 финала, 29.04.2026, 19:30
Ак Барс
-
Металлург Мг
-

Не бездействовал и Анвар Гатиятулин. Главный тренер казанцев брал тайм-аут во втором периоде и громко о чем-то говорил с хоккеистами. Страшно представить, что он сказал им без камер в раздевалке, ведь в третьей 20-минутке на льду появился совершенно другой «Ак Барс». А блистал в нем Александр Хмелевский. Уже на 4-й секунде (!) он ассистировал Галимову, а позже отличился и сам, сократив отставание команды до одной шайбы. За предыдущие серии в его активе были лишь две результативные передачи, а в матчах против «Металлурга» форвард уже набрал 4 (3+1) очка.

Правда, «Ак Барсу» это не помогло. За три минуты до конца магнитогорцы воспользовались нерасторопными действиями Ильи Карпухина у своих ворот: Никита Михайлис отправил шайбу в сетку и установил окончательный счет — 4:2.

В Казань команды едут при счете 1−1 в серии.

Максим Клементьев