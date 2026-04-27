«Можно смурфика из Казани сюда?» Разин провел самую яркую пресс-конференцию сезона

В связи с отсутствием Романа Ротенберга в КХЛ болельщики соскучились по ярким пресс-конференциям. Однако главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в этом сезоне хоть и не полностью, но временно взял обязанности главного шоумена лиги на себя. После победы над «Ак Барсом» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина специалист напомнил, какими веселыми могут быть ответы тренеров на вопросы журналистов.
«Давай я скажу, что ты педофил?»
Началось все с того, что Разин попросил посадить рядом с собой журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова, с которым они уже несколько раз встречались. Еще на открытой тренировке тремя днями ранее после его вопроса о вратарской линии специалист, смеясь, сказал: «Кто пустил этого человека?» В этот раз тренер решил устроить очную ставку.
«А можно смурфика из Казани сюда? Я ему позадаю вопросы. Ну, его покажут на всю страну. Давай поговорим с тобой», — сказал Андрей Владимирович.
Позже выяснилось, почему Разин проявил к журналисту такое внимание: тренер посчитал, что тот выдернул его слова о видеотренерах казанской команды из контекста и поместил в заголовок своей статьи.
«Это твои догадки. Есть мои слова, а есть… Тебя как зовут? Рустам? Давай я скажу, что ты педофил? Представляешь, какое клеймо у тебя будет? Я закончил карьеру в 32 года. Мне сейчас 52. За 20 лет я добился каких-то успехов. Представляешь, я всю жизнь борюсь с такими, как ты», — раскритиковал журналиста Разин.
Вспомнил специалист и все обиды на издание, в котором тот работает.
«Ты мне зубы не заговаривай. Мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, надеваю на них розовые майки, бью их и так далее. Я наконец-то сбросил этот груз, но тут появляешься ты. Понимаешь, это мой имидж. Это читают руководители клубов, мои потенциальные работодатели. Например, в “Ак Барсе” прочитают и скажут: “Вот, блин, какой дебил. Зачем его брать?” Хочу ли в “Ак Барс”? А все возможно. Два года в “Магнитке”, а дальше посмотрим», — сказал Андрей Владимирович.
Стал популярнее тезки из «Ласкового мая»
Через 12 минут обсуждений Разин продолжил пресс-конференцию один. И предложил пересмотреть регламент из-за действий форварда «Ак Барса» Артема Галимова.
«Сдвиги ворот влияют на ритм игры и продлевают телевизионную трансляцию. А телевизионное время очень дорогое. Я считаю, что здесь надо пересмотреть регламент. Есть удаление за затяжку времени же», — сообщил тренер.
Позже его спросили, считает ли он себя лучшим шоуменом среди российских тренеров. Тут разговор зашел о группе «Ласковый май».
«Слушайте, “Ак Барс” в соцсетях меня выставил как Андрея Разина из группы “Ласковый май”. Мне было смешно. Я помню свое детство, когда приходишь, к примеру, контрольную сдавать: “Как фамилия? Разин? Степан? Андрей? Из “Ласкового мая”, что ли?” Я тогда начал читать про него и подумал: “Обо мне будут говорить больше”. Специально забил в поисковике после этого видео и первым вышло “Андрей Разин тренер”. Шоумен? Ну, я на все вопросы ответил, нигде не промычал», — сказал специалист.
Пресс-конференция в итоге продлилась 24 минуты. Теперь серия переезжает в Казань, и одна из главных ее интриг — кто же будет сидеть вместе с тренером на пресс-конференции после следующей игры.
Максим Клементьев