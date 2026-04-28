Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
29.04
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.32
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
29.04
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
29.04
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2

Клуб КХЛ сохранил тренера, несмотря на вылет в первом раунде плей-офф

Андрей Козырев останется во главе «Северстали», новый контракт действует до конца сезона 2027/28.

Источник: РБК Спорт

«Северсталь» продлила контракты с главным тренером Андреем Козыревым и его штабом. Об этом сообщила пресс-служба череповецкого клуба КХЛ.

Козырев, Евгений Ставровский, Вадим Хомицкий, Виталий Чумичев и Павел Блинов продолжат работу в клубе до конца сезона 2027/28.

В регулярном чемпионате «Северсталь» заняла третье место в Западной конференции, но в плей-офф вылетела в первом раунде, уступив нижегородскому «Торпедо» в пяти матчах.

Козырев возглавляет «Северсталь» с 2023 года, все три сезона под его руководством команда вылетала в первом раунде плей-офф. До перехода в «Северсталь» 52-летний Козырев не работал главным тренером, а только ассистентом, в частности в штабе Игоря Ларионова в «Торпедо».

Северсталь
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Исаков
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-18:43)
Денис Костин
Александр Самойлов
(19:01-48:50)
Александр Самойлов
(48:53-55:06)
Александр Самойлов
(55:56-56:19)
Александр Самойлов
(56:57-57:12)
Александр Самойлов
(57:48-58:15)
Александр Самойлов
(58:26-58:34)
1-й период
08:42
Илья Рейнгардт
(Владимир Грудинин, Давид Думбадзе)
09:14
Владимир Ткачев
10:48
Владимир Ткачев
(Бобби Нарделла, Егор Виноградов)
19:01
Егор Виноградов
2-й период
23:24
Сергей Гончарук
(Бобби Нарделла, Владислав Фирстов)
36:23
Николай Чебыкин
36:23
Антон Силаев
3-й период
48:53
Владислав Фирстов
55:56
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин, Янни Калдис)
56:57
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Богдан Конюшков)
58:26
Адам Лишка
(Владислав Цицюра, Янни Калдис)
Статистика
Северсталь
Торпедо
Штрафное время
5
9
Игра в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит