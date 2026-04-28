Клуб КХЛ сохранил тренера, несмотря на вылет в первом раунде плей-офф

Козырев возглавляет «Северсталь» с 2023 года, все три сезона под его руководством команда вылетала в первом раунде плей-офф. До перехода в «Северсталь» 52-летний Козырев не работал главным тренером, а только ассистентом, в частности в штабе Игоря Ларионова в «Торпедо».