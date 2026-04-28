«Локомотив» сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на выезде одержал волевую победу над омским «Авангардом» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Омске, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. В составе «Локомотива» шайбы забросили Рушан Рафиков (31-я минута), Александр Полунин (36), Александр Радулов (40) и Рихард Паник (59). У «Авангарда» отличились Игорь Мартынов (13) и Дамир Шарипзянов (20).
Автор первой шайбы ярославцев Рафиков провел свой 700-й матч в КХЛ. Он стал 27-м защитником в истории лиги, достигшим этой отметки.
«Локомотив» сократил отставание в серии до четырех побед — 1−2. Четвертый матч также пройдет в Омске 30 апреля.
«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — столичный ЦСКА (4−1). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ⅛ финала плей-офф ярославцы прошли московский «Спартак» (4−1), в четвертьфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−0).
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
(00:00-57:13)
Даниил Исаев
Никита Серебряков
(58:11-58:42)
Никита Серебряков
(c 58:57)
00:40
Джованни Фьоре
12:37
Игорь Мартынов
(Николай Прохоркин, Артем Блажиевский)
17:57
Рихард Паник
19:26
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
29:37
Наиль Якупов
30:22
Рушан Рафиков
(Георгий Иванов, Егор Сурин)
35:09
Александр Полунин
(Илья Николаев, Денис Алексеев)
39:06
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Андрей Сергеев)
43:01
Константин Окулов
44:32
Александр Радулов
50:17
Джозеф Чеккони
58:57
Рихард Паник
59:54
Джозеф Чеккони
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит