«Локомотив» сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Встреча, которая прошла во вторник в Омске, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. В составе «Локомотива» шайбы забросили Рушан Рафиков (31-я минута), Александр Полунин (36), Александр Радулов (40) и Рихард Паник (59). У «Авангарда» отличились Игорь Мартынов (13) и Дамир Шарипзянов (20).