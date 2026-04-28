Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.04
Баффало
:
Бостон
П1
1.98
X
4.34
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
29.04
Даллас
:
Миннесота
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
29.04
Эдмонтон
:
Анахайм
П1
1.95
X
4.62
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Вегас
5
П1
X
П2

«Локомотив» сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Авангард» в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на выезде одержал волевую победу над омским «Авангардом» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла во вторник в Омске, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. В составе «Локомотива» шайбы забросили Рушан Рафиков (31-я минута), Александр Полунин (36), Александр Радулов (40) и Рихард Паник (59). У «Авангарда» отличились Игорь Мартынов (13) и Дамир Шарипзянов (20).

Автор первой шайбы ярославцев Рафиков провел свой 700-й матч в КХЛ. Он стал 27-м защитником в истории лиги, достигшим этой отметки.

«Локомотив» сократил отставание в серии до четырех побед — 1−2. Четвертый матч также пройдет в Омске 30 апреля.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — столичный ЦСКА (4−1). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ⅛ финала плей-офф ярославцы прошли московский «Спартак» (4−1), в четвертьфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−0).

Авангард
2:4
2:0, 0:3, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
28.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-57:13)
Даниил Исаев
Никита Серебряков
(58:11-58:42)
Никита Серебряков
(c 58:57)
1-й период
00:40
Джованни Фьоре
12:37
Игорь Мартынов
(Николай Прохоркин, Артем Блажиевский)
17:57
Рихард Паник
19:26
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
2-й период
29:37
Наиль Якупов
30:22
Рушан Рафиков
(Георгий Иванов, Егор Сурин)
35:09
Александр Полунин
(Илья Николаев, Денис Алексеев)
39:06
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Андрей Сергеев)
3-й период
43:01
Константин Окулов
44:32
Александр Радулов
50:17
Джозеф Чеккони
58:57
Рихард Паник
59:54
Джозеф Чеккони
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
13
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит