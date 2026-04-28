«Авангард» попал под каток чемпиона! Радулов принес победу «Локомотиву»

В Омск «Локомотив» отправился в положении, далеком от комфортного. 0−2 по итогам первых двух матчей серии — печальная картина для «железнодорожников». За всю историю выступлений в КХЛ ярославский клуб до этого сезона трижды подходил к третьему матчу полуфинала Кубка Гагарина, проиграв первые две встречи, и все три раза в итоге проигрывал третий матч противостояния, а затем и всю серию (2−4 в 2011 году, 1−4 в 2014-м и 0−4 в 2017-м). При этом если взять все случаи игры «Локомотива» в полуфиналах Кубка Гагарина, то ярославцы до этого сезона добыли три победы в семи матчах под номером «3». Примечательно, что все три — в гостях.