Хартли о 4:2 с «Авангардом»: «Классная командная победа. Если честно, расстроился за ребят после первого периода»

Подопечные Хартли уступали после первого периода в две шайбы, но сумели одержать победу со счетом 4:2. Ярославцы сократили отставание в серии — 1−2.
«Очень классная командная победа. Если честно, расстроился за ребят после первого периода. С самого начала хорошо играли, на хороших скоростях, но ушли на перерыв 0:2. Никто в раздевалке не вешал голову, все были уверены в себе и партнерах, получился хороший разговор. Второй период стал решающим, там случился перелом.
Мы обращаем внимание на все моменты, хоккей игра эмоций. Иногда их удается сдерживать, иногда нет. “Локомотив” и “Авангард” — заядлые соперники, несколько лет играют между собой в плей-офф. Большинство “5 на 3” зачастую становится ключевым моментом игр, но сегодня мы были в себе уверены, и не помешало даже то, что мы не забили.
С Радуловым всегда говорим, есть коммуникация, он отличный лидер и показывает свою страсть и любовь к хоккею. В 39 лет хочет не просто играть, а выигрывать.
Фрейз остался в Ярославле, мы на связи с нашим доктором, по его возвращению ничего сказать не могу. Кузин очень профессиональный игрок. Много с ним работаем. С таким отношением, про Артема мы будем слышать еще долго. Красковский играет важную роль, его небольшое игровое время — это не значит, что я им недоволен. Но если посмотреть на четвертое звено, то они герои, о которых мало кто говорит. Думали, что с Кузиным третье звено сделает больше в атаке.
Возле арены на прогулке несколько человек поздравляли с годовщиной чемпионства. Люди помнят, хотя выиграли Кубок не здесь, а в Балашихе. Когда приехал во дворец, тоже несколько человек поздравили, вспомнили», — передает слова Хартли корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
(00:00-57:13)
Даниил Исаев
00:40
Джованни Фьоре
12:37
Игорь Мартынов
(Артем Блажиевский, Николай Прохоркин)
17:57
Рихард Паник
19:26
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
29:37
Наиль Якупов
30:22
Рушан Рафиков
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
30:22
Командный штраф
35:09
Александр Полунин
(Денис Алексеев, Илья Николаев)
39:06
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
43:01
Константин Окулов
44:32
Александр Радулов
50:17
Джозеф Чеккони
58:57
Рихард Паник
59:54
Джозеф Чеккони
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
