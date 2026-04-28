Хартли о 4:2 с «Авангардом»: «Классная командная победа. Если честно, расстроился за ребят после первого периода»

«Очень классная командная победа. Если честно, расстроился за ребят после первого периода. С самого начала хорошо играли, на хороших скоростях, но ушли на перерыв 0:2. Никто в раздевалке не вешал голову, все были уверены в себе и партнерах, получился хороший разговор. Второй период стал решающим, там случился перелом.



Мы обращаем внимание на все моменты, хоккей игра эмоций. Иногда их удается сдерживать, иногда нет. “Локомотив” и “Авангард” — заядлые соперники, несколько лет играют между собой в плей-офф. Большинство “5 на 3” зачастую становится ключевым моментом игр, но сегодня мы были в себе уверены, и не помешало даже то, что мы не забили.



С Радуловым всегда говорим, есть коммуникация, он отличный лидер и показывает свою страсть и любовь к хоккею. В 39 лет хочет не просто играть, а выигрывать.



Фрейз остался в Ярославле, мы на связи с нашим доктором, по его возвращению ничего сказать не могу. Кузин очень профессиональный игрок. Много с ним работаем. С таким отношением, про Артема мы будем слышать еще долго. Красковский играет важную роль, его небольшое игровое время — это не значит, что я им недоволен. Но если посмотреть на четвертое звено, то они герои, о которых мало кто говорит. Думали, что с Кузиным третье звено сделает больше в атаке.



Возле арены на прогулке несколько человек поздравляли с годовщиной чемпионства. Люди помнят, хотя выиграли Кубок не здесь, а в Балашихе. Когда приехал во дворец, тоже несколько человек поздравили, вспомнили», — передает слова Хартли корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.