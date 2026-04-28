Мы в соцсетях
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.04
Баффало
:
Бостон
П1
1.99
X
4.32
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
29.04
Даллас
:
Миннесота
П1
2.30
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
29.04
Эдмонтон
:
Анахайм
П1
2.00
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Вегас
5
П1
X
П2

Хартли о 4:2 с «Авангардом»: «Классная командная победа. Если честно, расстроился за ребят после первого периода»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги третьего матча полуфинала Кубка Гагарина-2026 против «Авангарда».

Источник: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Подопечные Хартли уступали после первого периода в две шайбы, но сумели одержать победу со счетом 4:2. Ярославцы сократили отставание в серии — 1−2.

«Очень классная командная победа. Если честно, расстроился за ребят после первого периода. С самого начала хорошо играли, на хороших скоростях, но ушли на перерыв 0:2. Никто в раздевалке не вешал голову, все были уверены в себе и партнерах, получился хороший разговор. Второй период стал решающим, там случился перелом.

Мы обращаем внимание на все моменты, хоккей игра эмоций. Иногда их удается сдерживать, иногда нет. “Локомотив” и “Авангард” — заядлые соперники, несколько лет играют между собой в плей-офф. Большинство “5 на 3” зачастую становится ключевым моментом игр, но сегодня мы были в себе уверены, и не помешало даже то, что мы не забили.

С Радуловым всегда говорим, есть коммуникация, он отличный лидер и показывает свою страсть и любовь к хоккею. В 39 лет хочет не просто играть, а выигрывать.

Фрейз остался в Ярославле, мы на связи с нашим доктором, по его возвращению ничего сказать не могу. Кузин очень профессиональный игрок. Много с ним работаем. С таким отношением, про Артема мы будем слышать еще долго. Красковский играет важную роль, его небольшое игровое время — это не значит, что я им недоволен. Но если посмотреть на четвертое звено, то они герои, о которых мало кто говорит. Думали, что с Кузиным третье звено сделает больше в атаке.

Возле арены на прогулке несколько человек поздравляли с годовщиной чемпионства. Люди помнят, хотя выиграли Кубок не здесь, а в Балашихе. Когда приехал во дворец, тоже несколько человек поздравили, вспомнили», — передает слова Хартли корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Авангард
2:4
2:0, 0:3, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
28.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-57:13)
Даниил Исаев
1-й период
00:40
Джованни Фьоре
12:37
Игорь Мартынов
(Артем Блажиевский, Николай Прохоркин)
17:57
Рихард Паник
19:26
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
29:37
Наиль Якупов
30:22
Рушан Рафиков
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
30:22
Командный штраф
35:09
Александр Полунин
(Денис Алексеев, Илья Николаев)
39:06
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
3-й период
43:01
Константин Окулов
44:32
Александр Радулов
50:17
Джозеф Чеккони
58:57
Рихард Паник
59:54
Джозеф Чеккони
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
15
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит