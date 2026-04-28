Тренер «Авангарда» Буше — о поражении от «Локомотива»: «Сами отдали матч во втором периоде»

«Контролировали матч, но сами отдали его во втором периоде, саботировали игру. Поражение никак не связано с игрой в 11 нападающих. Мы неграмотно распоряжались шайбой, много удалялись.



Мы понимали, что соперник выйдет и будет давить, ожидали такого натиска. Обычно при 2:0 мы доводим дело до победы, но не сегодня. Сегодня был мягкий матч. Для меня он не был похож на игру плей-офф. С обеих сторон было недостаточно силовой игры.



Наш тренерский штаб — это команда. Я видео в онлайне не смотрю, но у нас есть специальные люди. В моменте с запросом на пас рукой они допустили одну ошибку за полтора года. Наши видеотренеры ранее выиграли для нас много матчей. Да, допущена оплошность, но это могло случиться с кем угодно. Отмечу, что соперник не реализовал то большинство 5 на 3, а вот следующие голы вывели меня из себя, потому что мы сами их подарили.



Эпизод с удалением Якупова я не пересматривал. Для меня было важнее спасать игру, а не рассматривать, было ли там удаление. Можно вспомнить, как в прошлой игре мы выиграли после удалений соперника. Получился такой обмен любезностями.



Мы видим, что ребята не опускают руки. Наша команда не сдается и всегда старается найти выходы из любого положения. Мы готовы и к 7 матчам, и к 2 и 3 овертаймам седьмого матча. Работа еще не сделана, необходимы четыре победы», — передает слова Буше корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.