Тренер «Авангарда» Буше — о поражении от «Локомотива»: «Сами отдали матч во втором периоде»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» в третьем матче ½ финала Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 28 апреля, «ястребы» проиграли со счетом 2:4, но все еще ведут в серии 2−1.

«Контролировали матч, но сами отдали его во втором периоде, саботировали игру. Поражение никак не связано с игрой в 11 нападающих. Мы неграмотно распоряжались шайбой, много удалялись.

Мы понимали, что соперник выйдет и будет давить, ожидали такого натиска. Обычно при 2:0 мы доводим дело до победы, но не сегодня. Сегодня был мягкий матч. Для меня он не был похож на игру плей-офф. С обеих сторон было недостаточно силовой игры.

Наш тренерский штаб — это команда. Я видео в онлайне не смотрю, но у нас есть специальные люди. В моменте с запросом на пас рукой они допустили одну ошибку за полтора года. Наши видеотренеры ранее выиграли для нас много матчей. Да, допущена оплошность, но это могло случиться с кем угодно. Отмечу, что соперник не реализовал то большинство 5 на 3, а вот следующие голы вывели меня из себя, потому что мы сами их подарили.

Эпизод с удалением Якупова я не пересматривал. Для меня было важнее спасать игру, а не рассматривать, было ли там удаление. Можно вспомнить, как в прошлой игре мы выиграли после удалений соперника. Получился такой обмен любезностями.

Мы видим, что ребята не опускают руки. Наша команда не сдается и всегда старается найти выходы из любого положения. Мы готовы и к 7 матчам, и к 2 и 3 овертаймам седьмого матча. Работа еще не сделана, необходимы четыре победы», — передает слова Буше корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Четвертый матч Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится в Омске в четверг, 30 апреля.

Авангард
2:4
2:0, 0:3, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
28.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-57:13)
Даниил Исаев
1-й период
00:40
Джованни Фьоре
12:37
Игорь Мартынов
(Артем Блажиевский, Николай Прохоркин)
17:57
Рихард Паник
19:26
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
29:37
Наиль Якупов
30:22
Рушан Рафиков
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
30:22
Командный штраф
35:09
Александр Полунин
(Денис Алексеев, Илья Николаев)
39:06
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
3-й период
43:01
Константин Окулов
44:32
Александр Радулов
50:17
Джозеф Чеккони
58:57
Рихард Паник
59:54
Джозеф Чеккони
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
15
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит