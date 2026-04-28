«Саботировали матч»: Буше прошелся по своим игрокам после поражения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше заявил, что команда допустила слишком много ошибок и не могла рассчитывать на победу в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
Во вторник «Локомотив» обыграл на выезде «Авангард» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в противостоянии стал 2−1 в пользу омичей.
«Мы прекрасно понимали, что соперник выйдет и будет давить, потому что им нужно было возвращаться в серию, они проиграли обе домашние встречи. Мы ожидали такого натиска, но обычно мы не упускаем преимущество в две шайбы. Сегодня мы удалялись, теряли шайбу, оставались в атаке вместо того, чтобы возвращаться в защиту, сами саботировали матч. Можно найти тысячи оправданий, но мы сами саботировали игру, вот и все», — сказал Буше на пресс-конференции, запись которой опубликована на странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».
Следующий матч серии состоится 30 апреля в Омске.
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
(00:00-57:13)
Даниил Исаев
00:40
Джованни Фьоре
12:37
Игорь Мартынов
(Артем Блажиевский, Николай Прохоркин)
17:57
Рихард Паник
19:26
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
29:37
Наиль Якупов
30:22
Рушан Рафиков
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
30:22
Командный штраф
35:09
Александр Полунин
(Денис Алексеев, Илья Николаев)
39:06
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
43:01
Константин Окулов
44:32
Александр Радулов
50:17
Джозеф Чеккони
58:57
Рихард Паник
59:54
Джозеф Чеккони
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит