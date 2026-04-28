Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.04
Баффало
:
Бостон
П1
1.99
X
4.32
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
29.04
Даллас
:
Миннесота
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
29.04
Эдмонтон
:
Анахайм
П1
2.00
X
4.60
П2
3.03
Хоккей. КХЛ
29.04
Ак Барс
:
Металлург Мг
П1
2.40
X
4.04
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Вегас
5
П1
X
П2

«Саботировали матч»: Буше прошелся по своим игрокам после поражения

Тренер «Авангарда» Буше заявил, что игроки саботировали матч против «Локомотива».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше заявил, что команда допустила слишком много ошибок и не могла рассчитывать на победу в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Во вторник «Локомотив» обыграл на выезде «Авангард» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в противостоянии стал 2−1 в пользу омичей.

«Мы прекрасно понимали, что соперник выйдет и будет давить, потому что им нужно было возвращаться в серию, они проиграли обе домашние встречи. Мы ожидали такого натиска, но обычно мы не упускаем преимущество в две шайбы. Сегодня мы удалялись, теряли шайбу, оставались в атаке вместо того, чтобы возвращаться в защиту, сами саботировали матч. Можно найти тысячи оправданий, но мы сами саботировали игру, вот и все», — сказал Буше на пресс-конференции, запись которой опубликована на странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».

Следующий матч серии состоится 30 апреля в Омске.

Авангард
2:4
2:0, 0:3, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
28.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-57:13)
Даниил Исаев
1-й период
00:40
Джованни Фьоре
12:37
Игорь Мартынов
(Артем Блажиевский, Николай Прохоркин)
17:57
Рихард Паник
19:26
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
29:37
Наиль Якупов
30:22
Рушан Рафиков
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
30:22
Командный штраф
35:09
Александр Полунин
(Денис Алексеев, Илья Николаев)
39:06
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
3-й период
43:01
Константин Окулов
44:32
Александр Радулов
50:17
Джозеф Чеккони
58:57
Рихард Паник
59:54
Джозеф Чеккони
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
15
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит