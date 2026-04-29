«Ак Барс» не оставил «Магнитке» шансов. Казанцы дома вышли вперед в серии

Команда Андрея Разина выдала худшую игру в полуфинале.

Пока в противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» ярославцы возвращали интригу, в паре «Ак Барс» — «Металлург» события развивались не менее интересным образом. Команды обменялись результативными победами в Магнитогорске (5:2 и 4:2 соответственно), и в Казани серия, по сути, началась заново.

«Ак Барс» имел неплохие шансы спасти вторую встречу, поэтому Анвар Гатиятулин призвал сохранять спокойствие.

«Не скажу, что мы провели плохой матч. Допустили ошибок больше, и я с этого начал. Важно было донести до ребят, что надо играть и придерживаться нашего плана. Мы неплохо провели второй период, много атаковали. В третьем периоде у нас была инициатива, но не хватило созданных моментов», — подвел итог главный тренер казанцев.

Проблема с моментами переехала в Казань вместе с «барсами». В первом периоде хозяева минимально угрожали воротам «Металлурга». Зато в целом играли дисциплинированно и четко, прилично превзойдя магнитогорцев в силовой борьбе (16:6).

Да и тех скудных моментов, что организовали казанцы, хватило для лидерства. К концу первого периода команда Андрея Разина не выдержала тактических боданий — зевнула два подряд сольных прохода Алексея Пустозерова (кстати, именинника) и последовавшие за этим голы Дмитрия Кателевского, оформившего дубль за три минуты.

Во втором периоде сценарий изменился — «Металлург» значительно нарастил давление, уйдя на перерыв с троекратным преимуществом по броскам в створ (12:4). «Ак Барс» держался, как мог, и самообладание помогло — первое же в матче большинство команда Гатиятулина реализовала благодаря прекрасному броску Дмитрия Яшкина.

Но и напор магнитогорцев принес дивиденды. Во второй половине периода один из самых результативных защитников этого Кубка Гагарина, Робин Пресс, ловко разобрался с соперниками на синей линии — и послал шайбу в ворота (помог рикошет), вернув «Металлургу» веру в камбэк.

Однако в третьем периоде все надежды разбились об организованную оборону казанцев. «Металлургу» не помогли ни 27 бросков по воротам (только 12 — в створ), ни снятый Разиным в конце третьего периода вратарь. Последний ход даже повредил — менее чем за минуту до сирены Кирилл Семенов перехватил шайбу в центре площадки и поразил пустые ворота.

Судя по первому матчу в Казани, для победы над «Ак Барсом» на выезде «Металлургу» надо найти что-то большее, чем просто расстрелы со всех позиций, с этим соперники умеют успешно бороться. Ну, а отыщет ли Разин средство — узнаем уже 1 мая.

Артем Белинин