В ЦСКА заявили об абсолютном доверии главному тренеру Никитину

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин имеет абсолютное доверие со стороны руководства хоккейного клуба. Об этом журналистам рассказал спортивный директор армейцев Денис Денисов.
Под руководством Никитина ЦСКА дошел до ¼ финала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах «Авангарду». Никитин в прошлом году заключил с клубом пятилетний контракт.
«Срок такого контракта — это оценка деятельности главного тренера по прошлому периоду. У нас к нему абсолютное доверие», — сказал Денисов.
По словам Денисова, в клубе недовольны итоговым результатом. «Для ЦСКА нет другого места кроме первого, будем работать в этом направлении. Для оценки деятельности есть набсовет, наши спонсоры. Все будет сделано, чтобы достичь результата», — пояснил он.
