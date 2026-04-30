16:30
Авангард
:
Локомотив
П1
2.30
X
4.01
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
П1
2.31
X
4.17
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
01.05
Анахайм
:
Эдмонтон
П1
2.67
X
4.43
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

В ЦСКА заявили об абсолютном доверии главному тренеру Никитину

Команда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина, где проиграла «Авангарду».

Источник: РИАМО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин имеет абсолютное доверие со стороны руководства хоккейного клуба. Об этом журналистам рассказал спортивный директор армейцев Денис Денисов.

Под руководством Никитина ЦСКА дошел до ¼ финала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах «Авангарду». Никитин в прошлом году заключил с клубом пятилетний контракт.

«Срок такого контракта — это оценка деятельности главного тренера по прошлому периоду. У нас к нему абсолютное доверие», — сказал Денисов.

По словам Денисова, в клубе недовольны итоговым результатом. «Для ЦСКА нет другого места кроме первого, будем работать в этом направлении. Для оценки деятельности есть набсовет, наши спонсоры. Все будет сделано, чтобы достичь результата», — пояснил он.

Авангард
2:1
2:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
16.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:35)
1-й период
00:35
Джованни Фьоре
(Константин Окулов, Джозеф Чеккони)
12:14
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
2-й период
22:24
Дмитрий Бучельников
26:55
Дмитрий Саморуков
39:39
Артем Блажиевский
3-й период
44:06
Иван Дроздов
(Никита Нестеров)
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит