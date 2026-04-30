Журналист считает, что тренеру Разину стоило общаться с ним лично

Имамов признался, что все недопонимания между ним и тренером улажены.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главному тренеру хоккейного клуба «Металлург» Андрею Разину стоило обратиться к журналисту интернет-издания «Чемпионат» Рустаму Имамову непублично, учитывая его резкие выпады, и лучше после окончания текущей серии полуфинала Кубка Гагарина. Такое мнение журналист высказал ТАСС.

27 апреля после второго матча полуфинала Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс» (4:2) Разин позвал Имамова сесть с ним рядом и в резкой форме выразил недовольство материалом журналиста о высказываниях главного тренера после первой игры команд. Также Разин сказал, что уже более 20 лет борется с представителями СМИ, которые будто бы неверно подают о нем информацию. В четверг Федерация спортивных журналистов России заявила, что рассчитывает на оценку действий Разина от «Металлурга» и Континентальной хоккейной лиги.

«Такой разговор стоило вести тет-а-тет. В идеале — уже после окончания серии, поскольку сейчас в первую очередь для него и “Металлурга” это точка лишнего давления и напряжения. Но Андрей Владимирович пожелал пообщаться в прямом эфире, — сказал Имамов. — Надеюсь, что это запустит какой-то новый виток в обсуждении форматов взаимодействия спортсменов и журналистов, в этом есть определенная польза».

По словам Имамова, комментарии тренера относительно его работы он воспринял адекватно и спокойно. «У него может быть своя оптика на формат построения заголовков, у медиа — своя, это вечная дилемма и нескончаемый спор. Наоборот, здорово, если есть возможность честно поговорить и услышать мнения друг друга. Поскольку давно его знаю, обижаться на него я не собирался. В ходе обоюдной пикировки с его стороны были некорректные сравнения, но без злого умысла. Это его стиль общения, он еще более грубо и резко может пошутить даже об игроках своей команды», — пояснил журналист.

Имамов сообщил, что после третьего матча команд в Казани они с Разиным пожали друг другу руки, а недопонимания между ними улажены. «Главное, все вынесли из этой истории что-то полезное для себя, а полуфинальная серия получила еще большее внимание, медийный вес. Многие отмечают, что мы с ним сработали на популяризацию хоккея, что, в общем-то, первоочередная цель спортивной журналистики», — сказал он.

Счет в серии 2−1 в пользу «Ак Барса», следующий матч состоится 1 мая в Казани.

Ак Барс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
29.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8829 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Тимур Билялов
Илья Набоков
(00:00-57:07)
Илья Набоков
(c 59:05)
1-й период
15:04
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Алексей Пустозеров)
18:08
Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер)
2-й период
25:20
Никита Коротков
27:09
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
31:52
Робин Пресс
32:22
Григорий Денисенко
3-й период
59:05
Кирилл Семенов
Статистика
Ак Барс
Металлург Мг
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит