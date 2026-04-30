«Авангард» увеличил преимущество в полуфинале плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 2:0 обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Пономарев (23-я минута) и Константин Окулов (51).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет 2 мая в Ярославле.
«Локомотив» и «Авангард» встречаются в плей-офф третий сезон подряд. В двух предыдущих случаях команды встречались на стадии четвертьфинала. Оба раза в семи матчах сильнее оказывалась команда из Ярославля.
Железнодорожники по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Западной конференции, «Авангард» стал вторым на Востоке. В первом раунде ярославцы со счетом 4−1 в серии обыграли московский «Спартак», во втором — уфимский «Салават Юлаев» (4−0). Омская команда в ⅛ финала Кубка Гагарина со счетом 4−1 в серии обыграла нижнекамский «Нефтехимик», на стадии четвертьфинала она оказалась сильнее московского ЦСКА (4−1).
Ги Буше
Боб Хартли
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит