«Авангард» увеличил преимущество в полуфинале плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

В четвертом матче серии омский клуб победил дома со счетом 2:0.

Источник: ХК "Авангард"

ОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 2:0 обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Пономарев (23-я минута) и Константин Окулов (51).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет 2 мая в Ярославле.

«Локомотив» и «Авангард» встречаются в плей-офф третий сезон подряд. В двух предыдущих случаях команды встречались на стадии четвертьфинала. Оба раза в семи матчах сильнее оказывалась команда из Ярославля.

Железнодорожники по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Западной конференции, «Авангард» стал вторым на Востоке. В первом раунде ярославцы со счетом 4−1 в серии обыграли московский «Спартак», во втором — уфимский «Салават Юлаев» (4−0). Омская команда в ⅛ финала Кубка Гагарина со счетом 4−1 в серии обыграла нижнекамский «Нефтехимик», на стадии четвертьфинала она оказалась сильнее московского ЦСКА (4−1).

Авангард
2:0
0:0, 0:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
30.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит