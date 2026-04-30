Радулов получил 20-минутный штраф после матча плей-офф с «Авангардом»

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов после четвертой игры серии ½ финала плей-офф КХЛ с «Авангардом» получил 20-минутный дисциплинарный штраф, сообщается на сайте КХЛ.
Поводом для наказания стали споры с судейской бригадой.
Встреча, прошедшая 30 апреля в Омске, закончилась победой «Авангарда» со счетом 2:0. Омский клуб упрочил лидерство в серии до 3−1 и теперь находится в одном шаге от выхода в финал плей-офф КХЛ. Пятый матч пройдет 2 мая в Ярославле.
По ходу нынешнего плей-офф Радулов провел 13 матчей и набрал 12 очков (пять шайб + семь передач). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Гагарина и является лидером «Локомотива» по результативности.
В прошлом сезоне Радулов помог «Локомотиву» завоевать Кубок Гагарина. Всего за карьеру в КХЛ он выигрывал трофей дважды: в 2011 году в составе «Салавата Юлаева» и год назад с ярославцами.
