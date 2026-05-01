«Судей поменял бы». «Металлург» проиграл в четвертом матче серии, а Разин снова ругался с арбитрами

Уже через несколько минут казанцы попытались отменить гол Егора Коробкина из-за паса рукой. Но арбитры гол не засчитали с формулировкой «был переход хода». Во время атаки был нанесен бросок по воротам Тимура Билялова, голкипер вступил в игру, а это значит, что игрок казанцев, неважно, полевой или нет, коснулся шайбы. Примечательно, что у видеотренеров «Ак Барса» в этом сезоне была 100-процентная статистика: 11 удачных запросов и ни одного неверного. Серия прервалась.