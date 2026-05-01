«Судей поменял бы». «Металлург» проиграл в четвертом матче серии, а Разин снова ругался с арбитрами

Казанский «Ак Барс» в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали две победы над «Металлургом» в Казани с одинаковым счетом (4:1) и теперь близки к тому, чтобы завершить серию в пяти встречах.
Пресс-конференция главного тренера «Металлурга» Андрея Разина после третьего матча серии продлилась всего минуту, но получилась довольно содержательной. Буквально за пару предложений он объяснил причину поражения своей команды не только в той встрече, но и в следующей.
«Мы провели хорошую игру. К сожалению, не реализовали моменты, пропустили два ненужных гола. Были моменты перевернуть игру, но не смогли», — заявил тогда наставник.
Двумя днями ранее магнитогорцы получили в свои ворота две шайбы в первом периоде с интервалом в три минуты. На этот раз между первыми двумя голами казанцев прошло всего 66 секунд.
Результативного действия зрители ждали более 35 минут. В концовке второго игрового отрезка «Ак Барс» получил возможность поиграть в большинстве после удаления 19-летнего Михаила Федорова.
Хозяева закрепились в зоне, защитник Никита Лямкин решил набросить от синей линии. После этого начали происходить странные вещи. Шайба сначала сломала клюшку форварду «Металлурга» Никите Короткову, затем коснулась крюка Александра Барабанова и задела Данилу Паливко. Голкипер магнитогорцев спасти команду после таких рикошетов не смог, тем более что и обзор его был полностью перекрыт Дмитрием Яшкиным.
Вскоре казанцам помог уже домашний лед. Защитник «Металлурга» Егор Яковлев делал передачу за свои ворота, однако та внезапно прекратила свое движение. Первым на ней оказался Яшкин, сделавший передачу в район пятака, а Григорий Денисенко мощным броском удвоил преимущество «Ак Барса».
«Шайба умерла в углу. Не разобрались, поэтому получили гол», — объяснил этот эпизод Яковлев во флеш-интервью.
Третий период стал уже битвой видеотренеров. Сначала специалисты из Магнитогорска взяли запрос на гол Ильи Сафонова, усмотрев в нем помеху голкиперу. Судьи с ними согласились и взятие ворот не засчитали.
Уже через несколько минут казанцы попытались отменить гол Егора Коробкина из-за паса рукой. Но арбитры гол не засчитали с формулировкой «был переход хода». Во время атаки был нанесен бросок по воротам Тимура Билялова, голкипер вступил в игру, а это значит, что игрок казанцев, неважно, полевой или нет, коснулся шайбы. Примечательно, что у видеотренеров «Ак Барса» в этом сезоне была 100-процентная статистика: 11 удачных запросов и ни одного неверного. Серия прервалась.
После неудачного челленджа магнитогорцы должны были играть в большинстве, однако тут же получили два удаления и остались втроем. В этот момент часто выхватывали Разина, общающегося о чем-то с арбитрами.
«Какой ключевой момент исправил бы? Судей поменял бы. Я их не ругаю. Мне же можно такое говорить — они в тело играли сегодня наших нападающих», — сказал с улыбкой наставник во флеш-интервью после матча.
Тем не менее «Металлург» обязан был сравнивать счет. Подопечные Разина упустили два железных момента в течение 30 секунд, а после этого вовсе пропустили в ответной атаке. Если Андрей Владимирович будет сетовать на невезение, то ни у кого не будет повода осуждать его за это.
Завершил все Дмитрий Яшкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Итог — 4:1. Оба матча в столице Татарстана завершились одинаково. Теперь казанцы могут закончить серию с аналогичным счетом. Следующая игра пройдет 3 мая в Магнитогорске.
Максим Клементьев