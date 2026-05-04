Набоков объявил об уходе из «Металлурга»: «Впереди новый этап»

Вратарь Илья Набоков сообщил об уходе из магнитогорского «Металлурга».

Источник: Sport24

Последним для Набокова стал пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1−4 в серии).

«Это была моя крайняя игра за “Металлург”. Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт. “Металлург” для меня не просто команда — это половина моей жизни длиной в 12 лет.

Спасибо всем, кто был рядом все эти годы: партнерам, тренерам, персоналу, и, конечно, болельщикам. Это меньшее, что я могу сказать, но даже простое спасибо больше всех человеческих слов.

Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы еще увидимся», — написал 23-летний Набоков.

Набоков — обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга», в 2024 году был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 38-м номером клубом «Колорадо». В мае 2025 года подписал двухлетний контракт новичка, но продолжил играть за «сталеваров» на правах аренды.