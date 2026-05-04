Набоков объявил об уходе из «Металлурга»: «Впереди новый этап»

«Это была моя крайняя игра за “Металлург”. Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт. “Металлург” для меня не просто команда — это половина моей жизни длиной в 12 лет.



Спасибо всем, кто был рядом все эти годы: партнерам, тренерам, персоналу, и, конечно, болельщикам. Это меньшее, что я могу сказать, но даже простое спасибо больше всех человеческих слов.



Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы еще увидимся», — написал 23-летний Набоков.