Тренер, которого все считали некубковым, довел «Ак Барс» до финала КХЛ. Как Гатиятулин поменялся в 50 лет

Гатиятулин договорился с лидерами, нашел им новые роли и построил четыре если не равных, то органичных звена, где никто не выпадает. Он свел вместе двух лучших защитников команды Лямкина и Миллера. Памятуя об опыте прошлого плей-офф, не стал закрываться, а навязал свою игру сопернику — в данном случае минскому «Динамо», и «Металлургу» — тоже. Держа в уме периодически возникающие проблемы со здоровьем у Тимура Билялова, дважды за время плей-офф давал основному вратарю отдохнуть. Гатиятулин тактически переиграл сначала Дмитрия Квартальнова, а затем и Андрея Разина. Перешагнув 50-летний юбилей, Анвар Рафаилович поменялся, что не удается многим в более нежном возрасте. Прежде всего, стал увереннее в себе, а эта уверенностью он заразил всю команду.