Тренер, которого все считали некубковым, довел «Ак Барс» до финала КХЛ. Как Гатиятулин поменялся в 50 лет

Пока Боб Хартли и Ги Буше разбираются, кто именно из канадских тренеров сыграет в финале Кубка Гагарина, их уже ждет Анвар Гатиятулин. Специалист, у которого к 50 годам еще не было ни одной финальной серии. Даже на молодежном уровне. С «Белыми Медведями» Гатиятулин дважды доходил до полуфинала Кубка Харламова, дважды с «Трактором» — до полуфинала Кубка Гагарина. Даже со сборной России и СКА, где Анвар Рафаилович был помощником, стадия, предшествующая финалу, являлась для него непреодолимой.
Гатиятулин воспринимался хоккейным обществом как тот самый «тренер не для больших дел», каким сейчас считают Николая Заварухина. Он всегда слыл порядочным человеком: после пресс-конференций пожимает руки журналистам, вежлив с персоналом, игроки готовы идти в его команду, потому что уважают главного тренера. Вот только про него часто приходилось говорить старую истину о том, что «хороший человек» — это не профессия.
Гатиятулин, сколько работает в нашем хоккее, неплохо развивает молодежь. Благо сам работал в МХЛ, а в качестве детского тренера в школе «Трактора» занимался с Сергеем Телегиным, Алексеем Пустозеровым и Максимом Шабановым. Виталий Кравцов при нем дебютировал за «Трактора», и даже после отъезда в НХЛ поддерживал с тренером теплые отношения. Никто не удивился, что когда Кравцов решил вернуться в Россию, поползли слухи о его желании перебраться в «Ак Барс» именно к Гатиятулину.
У того, что команды Гатиятулина никак не могут добраться до финала, а тем более — выиграть кубок, находили разные причины. Но почти всегда, если не считать довольно скромный состав «Трактора»-2017, взявшего бронзу, все сводилось к тренеру. К его оборонительном и где-то даже трусливому стилю игры. К упертости в том, что связано с подбором помощников. К внешней скованности, которая проявлялась на пресс-конференциях, но проецировалась общественностью на общение Гатиятулина с командой.
«Ломать» тренера первым начал Алексей Волков, назначенный генеральным менеджером «Трактора». После провального сезона-2022/2023 он буквально насильно включил новых помощников — Валерия Кулибаба и Александра Макрицкого. Пытались на Гатиятулина воздействовать и игроки, вроде опытного Антона Бурдасова. Но это приводило только к конфликтам. Новые ассистенты не помогли, Гатиятулина уволили из «Трактора» посреди сезона.
Поначалу казалось, что на новом месте Гатиятулин наступает на прежние грабли. Он сразу отказался от Александра Радулова и Вадима Шипачева. Якобы из-за их скоростных данных, но многие подумали про давление авторитета ветеранов, которое хочет избежать новый тренер «Ак Барса». В Казань приехал с Александром Тертышным и Георгием Гелашвили, то есть теми помощниками, которых из его штаба изъяли в Челябинске. Анвар Рафаилович показал себя преданным человеком, но при этом тренером, который не готов меняться. Подтвердил это и первый плей-офф Гатиятулина в Казани, где он излишне перестраховался и упустил нити серии с «Динамо».
Кажется, что именно тот вылет во втором раунде что-то поменял в Гатиятулине. Еще летом он снял капитанскую нашивку с Дмитрия Яшкина. Кто-то увидел в этом скрытый конфликт. Сам тренер объяснял это желанием снять давление с игрока, который испытывал проблемы в личной жизни. Русский чех как раз только что развелся. По другой версии Гатиятулин просто был недоволен исполнением капитанских обязанностей со стороны Яшкина. Неслучайно в межсезонье в Казань вернулся опытный и авторитетный Михаил Фисенко.
История с Яшкиным, начавшаяся с межсезонья, протекала долго и болезненно. Он играл неважно, получал меньше доверия, стал попадать в запас, потом и вовсе отписался от соцсетей «Ак Барса». Обмен Дмитрия в дедлайн казался неизбежным итогом тлеющего конфликта. Топ-снайпер с 90-миллионным контрактом никак не мог принять изменившуюся реальность, но менеджмент «барсов» не решился обменять его к потенциальным конкурентам. Так Гатиятулин оказался один на один с миной замедленного действия…
Гатиятулин мог до конца сезона отправить Яшкина в глухой запас. Почти так, как сделал с Владимиром Алистровым — другим форвардом, который оказался не нужен ни тренеру, ни другим командам в дедлайн. Но в таком случае Гатиятулин сам лишал бы себя мощной опции в атаке, и получал бы недовольного игрока, который мог отправлять воздух изнутри. Но каким-то образом Анвар Рафалович нашел общий язык с Яшкиным, перевел его в третье звено, но оставил габаритного форварда важной деталью большинства. Дмитрий принял эту роль, и теперь, в преддверии первого финала в карьере, не выглядит несчастным.
С Яшкиным у Гатиятулина была наиболее тяжелая ситуация, из которой тренер вырулил. Но были и другие эпизоды, когда он проявил талант педагога, добавив в свой тренерский арсенал немного жесткости. В начале сезона он сажал на лавку как Митча Миллера, так и Артема Галимова — лидеров команды, к чьей игре хватало претензий. Но это не привело к масштабным конфликтам, а впоследствии помогло самим хоккеистам, и всей команде. Миллер нащупал баланс между атакой и обороной, проведя лучший сезон в КХЛ, а к плей-офф в свою силу наконец-то заиграл и строптивый Галимов.
При этом Гатиятулин остается тренером, к которому тянутся игроки. В межсезонье, во многом под его кандидатуру, пришли Григорий Денисенко и Илья Карпухин. Правда, первый долгое время не оправдывал ожиданий, а в какой-то момент чуть было не потопил своего тренера. В конце сентября «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата «горел» со счетом 0:3, а одну из шайб привезли Денисенко с Яшкиным. К тому моменту в Казани и за ее пределами все были уверены: отставка Гатиятулина неизбежна. В прессе звучали фамилии Майка Бэбкока и Джона Тортореллы, менеджмент ждал отмашки высшего руководства…
…И тут «Ак Барс» спасается! Казанцы делают из 0:3 победный счет 4:3. Дубль делает тот самый Денисенко. А полгода спустя Яшкин, Денисенко и другие подопечные Гатиятулина выносят «Металлург» — лучшую команду регулярного чемпионата. Вклад в этот результат сделал и менеджмент, уже по ходу сезона добывший Нэйтана Тодда и Александра Хмелевского. Свой вклад внес новый ассистент Константин Шафранов, не только поправивший большинство, но и добавивший жизни скамейке. Нельзя недооценивать стихийное сплочение, которое состоялось во время плей-офф, когда «Ак Барс» сыграл с «Трактором» три овертайма. Но без обновленного Гатиятулина ничего это не имело смысла.
Гатиятулин договорился с лидерами, нашел им новые роли и построил четыре если не равных, то органичных звена, где никто не выпадает. Он свел вместе двух лучших защитников команды Лямкина и Миллера. Памятуя об опыте прошлого плей-офф, не стал закрываться, а навязал свою игру сопернику — в данном случае минскому «Динамо», и «Металлургу» — тоже. Держа в уме периодически возникающие проблемы со здоровьем у Тимура Билялова, дважды за время плей-офф давал основному вратарю отдохнуть. Гатиятулин тактически переиграл сначала Дмитрия Квартальнова, а затем и Андрея Разина. Перешагнув 50-летний юбилей, Анвар Рафаилович поменялся, что не удается многим в более нежном возрасте. Прежде всего, стал увереннее в себе, а эта уверенностью он заразил всю команду.
Дмитрий Ерыкалов