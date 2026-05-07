Буше: «Не вижу общего в трех поражениях “Авангарда” в серии против “Локомотива”

Не смогли помешать сопернику забить. «Локомотив» — лучшая команда лиги. Я об этом говорил и перед серией, и в течение всего сезона. Он строился пять лет, у него есть опыт, зрелость, глубина состава. Тогда как к нам в межсезонье пришло 15 новых игроков. Не хватило одного гола во втором овертайме седьмого матча. Горд ребятами. Они отдали себя всех. У нас было много травм, ещё начиная с первого раунда. С ЦСКА понимали, что тоже в данном отношении пришлось сложно. Наши парни — настоящие воины.