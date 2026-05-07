Буше: «Не вижу общего в трех поражениях “Авангарда” в серии против “Локомотива”

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 2ОТ) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026.
Не смогли помешать сопернику забить. «Локомотив» — лучшая команда лиги. Я об этом говорил и перед серией, и в течение всего сезона. Он строился пять лет, у него есть опыт, зрелость, глубина состава. Тогда как к нам в межсезонье пришло 15 новых игроков. Не хватило одного гола во втором овертайме седьмого матча. Горд ребятами. Они отдали себя всех. У нас было много травм, ещё начиная с первого раунда. С ЦСКА понимали, что тоже в данном отношении пришлось сложно. Наши парни — настоящие воины.
Не вижу общего в наших трех поражениях против «Локомотива», когда мы вели с преимуществом в две шайбы. Они были разными. Радулов и в 40 лет великолепен. И не только в серии против нас, но и в других матчах. Надо отдать должное ему. Он на своих плечах вытащил свою команду в шестом матче.
Наши лидеры имели много игрового времени, но мы именно благодаря этому добрались до второго овертайма седьмой встречи. Ведь у нас нет такой качественной глубины состава как у «Локомотива». Над этим надо будет поработать в ближайшее время. В нынешнем сезоне мы уже сделали один шаг вперед«, — приводит Telegram-канал “Правый хват” слова Буше.
«Локомотив» пробился в финал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд. Соперником ярославской команды будет «Ак Барс». Первые два матча серии пройдут в Ярославле 11 и 13 мая.
Вот это чемпионский характер! Три финала подряд от «Локомотива» в современной КХЛ — мощнейшее достижение.