Хартли: «Березкин создан для плей-офф»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 2ОТ) в седьмом матче ½ финала Кубка Гагарина-2026.

"Я даже не знаю, с чего начать. Два раза подряд мы отыгрались, уступая в две шайбы. Сегодня Шалунов забил очень важный гол в концовке второго периода. Парни были великолепны. Большое удовольствие их тренировать. Они сражались, проявляли характер и стояли друг за друга. Я никогда не обсуждаю работу арбитров. Если хотите поговорить про судей, то напишите об этом — я завтра прочитаю (улыбается).

Надо отдать должное самому Березкину. Это все его работа. Макс — отличный парень. До своего прихода в «Локомотив» я знаком был только с Береглазовым, с которым работал в «Авангарде». Но когда играешь против кого-то, знаешь его поверхностно и не имеешь представления о том, что он представляет собой как личность. Березкин медленно начал сезон, у нас было много с ним разговоров. Он проявлял характер. Во второй половине чемпионата Макс прибавил, лучше двигался, стал больше забивать. Он создан для плей-офф«, — приводит Telegram-канал “Правый хват” слова Хартли.

«Локомотив» пробился в финал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд. Соперником ярославской команды будет «Ак Барс». Первые два матча серии пройдут в Ярославле 11 и 13 мая.

Вот это чемпионский характер! Три финала подряд от «Локомотива» в современной КХЛ — мощнейшее достижение.