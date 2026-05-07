Хартли: «Березкин создан для плей-офф»

Надо отдать должное самому Березкину. Это все его работа. Макс — отличный парень. До своего прихода в «Локомотив» я знаком был только с Береглазовым, с которым работал в «Авангарде». Но когда играешь против кого-то, знаешь его поверхностно и не имеешь представления о том, что он представляет собой как личность. Березкин медленно начал сезон, у нас было много с ним разговоров. Он проявлял характер. Во второй половине чемпионата Макс прибавил, лучше двигался, стал больше забивать. Он создан для плей-офф«, — приводит Telegram-канал “Правый хват” слова Хартли.