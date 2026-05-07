Никоалев: «В такие моменты, в овертайме — каждый верит в тебя, а ты веришь в каждого»

Нападающий «Локомотива» Илья Никоалев прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 2ОТ) в седьмом матче ½ финала Кубка Гагарина-2026.
"В такие моменты, в овертайме — каждый верит в тебя, а ты веришь в каждого. Силы сами генерируются. Ты отдаешь все на льду, не задумываешься. У тебя не остается выхода — только побеждать. Но мы не находили силы — они у нас были изначально.
Радулов — великий. Только он мог такое сделать в прошлом матче. Это киборг. У него столько энергии, он очень хочет играть и побеждать", — цитирует официальный сайт КХЛ Николаева.
«Локомотив» пробился в финал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд. Соперником ярославской команды будет «Ак Барс». Первые два матча серии пройдут в Ярославле 11 и 13 мая.
