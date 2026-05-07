Серебряков: «Теперь я понимаю, что люди имели в виду под чемпионским опытом»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 2ОТ) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026.

«Авангард» играл с действующим чемпионом, была очень интересная серия. Выигрывает сильнейший. Значит нужно быть чуть-чуть умнее и сильнее.

Гол Березкина? Что случилось, то случилось. Где-то «Авангарду» не хватило инстинкта убийцы. Играли же против чемпиона. Честно скажу, не понимал, что такое чемпионский опыт. Но теперь я понимаю, что люди имели в виду под чемпионским опытом. Никогда не сдаваться, верить в себя, бороться до конца", — цитирует официальный сайт КХЛ Серебрякова.

«Локомотив» пробился в финал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд. Соперником ярославской команды будет «Ак Барс». Первые два матча серии пройдут в Ярославле 11 и 13 мая.

Вот это чемпионский характер! Три финала подряд от «Локомотива» в современной КХЛ — мощнейшее достижение.