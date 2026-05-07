«В составе было много игроков за 30, пришло время для смены поколений». Тамбиев — о приходе в «Динамо»

— Сначала, видимо, были предварительные переговоры. Мне позвонил Виктор Геннадьевич Воронин, предложил встретиться, и я приехал в Москву. На первой встрече мы обсудили многое, обменялись мнениями. Я подготовился к разговору, у меня была определенная концепция. Работу предыдущих тренеров не обсуждал, поскольку это вопрос этики. Но я рассказал свое видение того, почему «Динамо» рано вылетело из плей-офф и что нужно сделать, чтобы команда стала сильнее. В частности, отметил, что в составе было много игроков за 30 и пришло время для смены поколений. Но делать это нужно аккуратно, без ущерба для результата и с учетом высокого уровня требований лиги. Потом состоялась еще одна встреча, затем меня пригласили на заседание совета директоров, где было принято окончательное решение — практически единогласно.