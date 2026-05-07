Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.19
X
4.16
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.27
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2

«В составе было много игроков за 30, пришло время для смены поколений». Тамбиев — о приходе в «Динамо»

Новый главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев дал первое интервью после утверждения в должности.

Источник: Спорт-Экспресс

Нужно понять, хочет ли Гусев остаться в «Динамо»

— Какая самая странная или нелепая информация попалась вам на глаза сразу после назначения?

— Я стараюсь вообще не читать и не смотреть соцсети. Но в медиа это все равно появляется. Я еще дорабатывал контракт в СКА, и ко мне подходили ребята — Коля Голдобин и другие — и говорили, что якобы из «Динамо» уходят Ожиганов, Сергеев и другие. Понятно, что это все сплетни и слухи. Могу всех успокоить. Мы с ребятами, Игорем и Артемом, нормально пообщались, они — боевые единицы нашей команды. Но видеть такие вбросы о том, что якобы Тамбиев выгоняет полкоманды и набирает игроков из «Адмирала», неприятно.

— Это совершенно не соответствует действительности?

— Да, и сразу скажу, что из «Адмирала» в «Динамо» я никого не зову и ни с кем на эту тему не общался. Понятно, что нам придется в некоторой степени строить команду с чистого листа. При этом все ключевые игроки «Динамо», начиная с Пыленкова, Ожиганова, Сергеева и Подъяпольского, остаются. У них действующие контракты. Я с большим уважением отношусь к этим ребятам и готов с ними работать. Они — лидеры «Динамо» прошлого сезона.

— У вас уже было личное общение с игроками?

— Пока я обзвонил наших, русских ребят. Со всеми поговорили, обсудили какие-то моменты. Общение уже состоялось, просто это произошло совсем недавно.

— Это были первые шаги в новом качестве?

— Да, конечно. Мы уже обсудили некоторые нюансы, детали, пообщались.

— Понятно, что не все от вас зависит, но Никита Гусев сейчас находится без контракта. Планируется ли с ним общение?

— Да, с Никитой обязательно будет разговор. В первую очередь нам нужно понять, есть ли у него желание остаться в «Динамо». Я хочу сразу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому. Сейчас в «Динамо» идет смена поколений, и важно аккуратно влить свежую кровь. При этом для меня принципиально, чтобы опытные игроки были примером для молодых в плане отношения к делу, хоккейной этики. Ветераны помогают им расти и чувствовать уверенность, а давить по каждому поводу подрастающее поколение не надо. Молодые должны смотреть на старших и учиться у них.

— Обсуждали ли вы будущее Максима Моторыгина в команде?

— Да, мы с ним уже разговаривали, обсуждали. Посмотрим, что из этого выйдет.

Работа в петербургском «Динамо» стала фактором приглашения в московское

— Если немного вернуться назад, то как состоялось утверждение вашей кандидатуры, и понимаете ли, почему выбрали именно вас?

— Сначала, видимо, были предварительные переговоры. Мне позвонил Виктор Геннадьевич Воронин, предложил встретиться, и я приехал в Москву. На первой встрече мы обсудили многое, обменялись мнениями. Я подготовился к разговору, у меня была определенная концепция. Работу предыдущих тренеров не обсуждал, поскольку это вопрос этики. Но я рассказал свое видение того, почему «Динамо» рано вылетело из плей-офф и что нужно сделать, чтобы команда стала сильнее. В частности, отметил, что в составе было много игроков за 30 и пришло время для смены поколений. Но делать это нужно аккуратно, без ущерба для результата и с учетом высокого уровня требований лиги. Потом состоялась еще одна встреча, затем меня пригласили на заседание совета директоров, где было принято окончательное решение — практически единогласно.

— Насколько важную роль сыграл ваш опыт работы в «Адмирале» и петербургском «Динамо»?

— Думаю, и тот и другой. В «Адмирале» четыре года я многое выстраивал, при этом дважды выводил команду в плей-офф. Но, наверное, ключевую роль сыграла работа в петербургском «Динамо» — три с половиной года. Там был результат, мы выиграли титул в ВХЛ, и этот опыт не прошел впустую.

— Вы же пересекались там с людьми, которые сейчас причастны к московскому «Динамо», включая Аркадия Ротенберга?

— Да, со многими. Этот этап действительно оказался важным при моем нынешнем назначении.

— Планируете ли общаться с предыдущими тренерами — Алексеем Кудашовым и Вячеславом Козловым?

— В нашей профессии не так много людей. Все друг друга знают, поэтому надо поддерживать контакты со всеми. Будет возможность — обязательно поговорим. С тем же Кудашовым я хорошо знаком.

— Вы понимаете, насколько в «Динамо» сложно работать?

— В КХЛ везде сложно работать. Я не боюсь этого и понимал, куда и зачем иду. Давления не боюсь, знаю, как буду работать и что делать. Примерно понимаю, какой тренерский штаб мне нужен и какие игроки. В «Динамо», конечно, выбор получше, чем у меня был раньше, и это тоже важно. В целом у меня есть четкое понимание, как выстраивать работу.

В СКА спокойно отнеслись к моему уходу

— Когда вы работали в «Адмирале», то было видно, что у вас есть цель попасть в большой клуб. Есть ли какие-то вещи, которые нужно обязательно сделать в «Динамо» сразу?

— У меня нет никакой эйфории от назначения. Я понимаю, что впереди очень много работы. В первую очередь нужно собрать сильный тренерский штаб — это основа будущего успеха. Далее селекция. Нам нужно подписать мотивированных игроков. Обязательно буду давать шанс молодым. Уже сейчас их просматриваю, продолжу в мае и в июле. У меня есть по ним определенное понимание, я смотрел их игры в МХЛ и в ВХЛ в системе «Динамо». Омоложение команды будет аккуратное, без ущерба результату. Также большое внимание уделим функциональной подготовке игроков.

— Вы раньше работали с более простыми хоккеистами. Здесь — состоявшиеся игроки, с регалиями.

— Этот опыт у меня уже был в СКА. Там тоже много звездных игроков, со своим мнением, со своим характером, — Голдобин, Плотников. И у меня есть понимание, как с ними работать. Здесь важно действовать личным примером, нормальным отношением к ребятам, вовлекать их в процесс, заражать идеей результата, победы. Тогда выстраиваются нормальные рабочие отношения.

— Вас раньше воспринимали как жесткого, требовательного тренера. В «Динамо» этот подход изменится?

— Мы все со временем меняемся. Сейчас у меня остается требовательность, но она немного другого характера. Я больше рассчитываю на свою харизму, на максимализм. Есть четкий тренировочный процесс, есть понятная планка требований. Но важно объяснять игрокам, зачем и что мы делаем. Нужно выстраивать диалог.

— Вы понимаете, что подход, который работал, например, в «Адмирале», здесь применять напрямую нельзя?

— Конечно, понимаю. Здесь нужен качественный рабочий диалог, правильная внутренняя этика. Нужно вовлечь игроков, объяснить им все — почему и для чего мы это делаем. Я готов это разжевывать, объяснять.

— Опыт работы со звездными игроками типа Голдобина — это был своего рода этап адаптации?

— Не только Голдобин, там много таких ребят было — Плотников и другие. Все с характером, со своим мнением. Но я понял, как выстраивать с ними взаимодействие.

— Были сложные в общении игроки?

— Я бы не сказал, что сложные. Все нормальные. Вопрос в том, как выстроить работу, чтобы каждый приносил максимальную пользу команде. Важно, чтобы не было обид, токсичности и присутствовала здоровая рабочая атмосфера. Это задача главного тренера и штаба. Мы должны правильно подготовить команду к сезону, чтобы хоккеисты верили в тренера, в систему игры и требования. Потому что мы выходим не просто погонять шайбу, а побеждать.

— Вы уже упоминали тренерский штаб, в СМИ звучали фамилии Ореховского, Бабенко.

— Могу сказать конкретно: с защитниками будет работать Олег Ореховский. Мы с ним предварительно обо всем договорились. При этом, исходя из тренерской этики, я никого из СКА звать за собой не буду. Знаю, что ребята там тоже получили новые предложения от Игоря Николаевича Ларионова. Даже если бы я хотел кого-то из них пригласить, то этого делать не буду. Во-первых, из уважения к Ларионову, во-вторых, по этическим соображениям. Буду формировать свой штаб, привлекать других специалистов.

— Уже есть понимание по тренеру вратарей?

— В ближайшее время, возможно, о нем объявим. У нас есть хороший кандидат. Сейчас собираем по нему всю информацию.

— В СКА спокойно отнеслись к вашему уходу на повышение?

— Да, абсолютно спокойно и достойно. Как только совет директоров принял решение, я сразу позвонил Игорю Николаевичу. У нас была договоренность, что если поступит предложение на позицию главного тренера, то он меня отпустит. Ларионов искренне порадовался за меня — за что ему большое спасибо. Я также позвонил генеральному директору Никите Геннадьевичу Стеничкину, спортивному директору Николаю Феоктистову. Все нормально отнеслись к моему решению. Мы даже после этого встретились на закрытии сезона СКА, спокойно пообщались. Более того, я не исключаю, что в будущем может быть сотрудничество между «Динамо» и СКА. У нас с Ларионовым хорошие отношения. Возможен, например, обмен игроками.

Генерального менеджера и спортивного директора я искать не буду

— Звучало мнение, что у вас с Ларионовым разные взгляды на хоккей. Это не мешало работе?

— Нет, никакого конфликта не было. Я вообще благодарен Игорю Николаевичу за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. В «Адмирале» одна группа игроков, в СКА — совершенно другой уровень, более звездный состав. Но мы сразу договорились о принципах работы. Ларионов доверил мне часть тренировочного процесса. Я предложил несколько вещей — новые упражнения, какие-то изменения, и он это поддержал. Были моменты, где мы вместе вводили новые элементы в тренировочный процесс. Кроме того, я работал индивидуально с рядом опытных игроков, помогая им в функциональной, тактической и технической подготовке.

— Получается, вы не вмешивались в его игровую философию?

— Нет, это был его путь, его концепция. Я не лез в стратегические вещи, а добавлял детали в тренировках, в индивидуальной работе с игроками, в нюансах. Мне дали полный карт-бланш в этих вопросах — показывал, объяснял, направлял ребят.

— Не было напряжения внутри штаба?

— Нет, у нас был очень дружный тренерский штаб. У каждого была своя зона ответственности. Я занял свою нишу и работал в ней. Могу еще раз подчеркнуть, что у нас с Ларионовым сложились теплые, дружеские отношения. Мы продолжаем общаться, созваниваться. Считаю, у нас был хороший тандем — просто времени на совместную работу оказалось не так много.

— Появлялась информация, что вы чуть ли не лично ищете генерального менеджера или спортивного директора. Звучит странно, словно вы разместили объявления на «Авито» и «Хэдхантере».

— Нет, я в данный вопрос не лезу и не собираюсь. Это не моя зона ответственности. Сейчас для меня главное — тренерская работа.

— Вы не участвуете в выборе кандидатов?

— Нет. Понятно, что я каждый день общался с генеральным директором клуба Сергеем Сушко и в курсе происходящего. Но моя первоочередная задача собрать сильный штаб — тренеров по физподготовке, защитникам и другим направлениям. Параллельно я плотно занимаюсь селекцией и просматриваю игроков. Буквально вчера ездил и выбирал место для сборов «Динамо». Я сосредоточен исключительно на своей работе. Все разговоры о том, что я буду вмешиваться в управленческие процессы, — это слухи.

— Ситуации, что вам звонят кандидаты и предлагают себя, нет?

— Нет, так это не работает. Я в эти процессы не вмешиваюсь. Клубная структура уже выстроена без меня. Я понимаю, что нужно для результата, и не отвлекаюсь на лишнее. Есть базовые вещи. Первое — сильный тренерский штаб, второе — качественная селекция. Вот на этом я и сосредоточен. Конечно, по селекции я буду требовать максимум — просить, настаивать, чтобы собрать сильную, боеспособную команду.

Михаил Зислис