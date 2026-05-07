«В составе было много игроков за 30, пришло время для смены поколений». Тамбиев — о приходе в «Динамо»

Нужно понять, хочет ли Гусев остаться в «Динамо»
— Какая самая странная или нелепая информация попалась вам на глаза сразу после назначения?
— Я стараюсь вообще не читать и не смотреть соцсети. Но в медиа это все равно появляется. Я еще дорабатывал контракт в СКА, и ко мне подходили ребята — Коля Голдобин и другие — и говорили, что якобы из «Динамо» уходят Ожиганов, Сергеев и другие. Понятно, что это все сплетни и слухи. Могу всех успокоить. Мы с ребятами, Игорем и Артемом, нормально пообщались, они — боевые единицы нашей команды. Но видеть такие вбросы о том, что якобы Тамбиев выгоняет полкоманды и набирает игроков из «Адмирала», неприятно.
— Это совершенно не соответствует действительности?
— Да, и сразу скажу, что из «Адмирала» в «Динамо» я никого не зову и ни с кем на эту тему не общался. Понятно, что нам придется в некоторой степени строить команду с чистого листа. При этом все ключевые игроки «Динамо», начиная с Пыленкова, Ожиганова, Сергеева и Подъяпольского, остаются. У них действующие контракты. Я с большим уважением отношусь к этим ребятам и готов с ними работать. Они — лидеры «Динамо» прошлого сезона.
— У вас уже было личное общение с игроками?
— Пока я обзвонил наших, русских ребят. Со всеми поговорили, обсудили какие-то моменты. Общение уже состоялось, просто это произошло совсем недавно.
— Это были первые шаги в новом качестве?
— Да, конечно. Мы уже обсудили некоторые нюансы, детали, пообщались.
— Понятно, что не все от вас зависит, но Никита Гусев сейчас находится без контракта. Планируется ли с ним общение?
— Да, с Никитой обязательно будет разговор. В первую очередь нам нужно понять, есть ли у него желание остаться в «Динамо». Я хочу сразу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому. Сейчас в «Динамо» идет смена поколений, и важно аккуратно влить свежую кровь. При этом для меня принципиально, чтобы опытные игроки были примером для молодых в плане отношения к делу, хоккейной этики. Ветераны помогают им расти и чувствовать уверенность, а давить по каждому поводу подрастающее поколение не надо. Молодые должны смотреть на старших и учиться у них.
— Обсуждали ли вы будущее Максима Моторыгина в команде?
— Да, мы с ним уже разговаривали, обсуждали. Посмотрим, что из этого выйдет.
Работа в петербургском «Динамо» стала фактором приглашения в московское
— Если немного вернуться назад, то как состоялось утверждение вашей кандидатуры, и понимаете ли, почему выбрали именно вас?
— Сначала, видимо, были предварительные переговоры. Мне позвонил Виктор Геннадьевич Воронин, предложил встретиться, и я приехал в Москву. На первой встрече мы обсудили многое, обменялись мнениями. Я подготовился к разговору, у меня была определенная концепция. Работу предыдущих тренеров не обсуждал, поскольку это вопрос этики. Но я рассказал свое видение того, почему «Динамо» рано вылетело из плей-офф и что нужно сделать, чтобы команда стала сильнее. В частности, отметил, что в составе было много игроков за 30 и пришло время для смены поколений. Но делать это нужно аккуратно, без ущерба для результата и с учетом высокого уровня требований лиги. Потом состоялась еще одна встреча, затем меня пригласили на заседание совета директоров, где было принято окончательное решение — практически единогласно.
— Насколько важную роль сыграл ваш опыт работы в «Адмирале» и петербургском «Динамо»?
— Думаю, и тот и другой. В «Адмирале» четыре года я многое выстраивал, при этом дважды выводил команду в плей-офф. Но, наверное, ключевую роль сыграла работа в петербургском «Динамо» — три с половиной года. Там был результат, мы выиграли титул в ВХЛ, и этот опыт не прошел впустую.
— Вы же пересекались там с людьми, которые сейчас причастны к московскому «Динамо», включая Аркадия Ротенберга?
— Да, со многими. Этот этап действительно оказался важным при моем нынешнем назначении.
— Планируете ли общаться с предыдущими тренерами — Алексеем Кудашовым и Вячеславом Козловым?
— В нашей профессии не так много людей. Все друг друга знают, поэтому надо поддерживать контакты со всеми. Будет возможность — обязательно поговорим. С тем же Кудашовым я хорошо знаком.
— Вы понимаете, насколько в «Динамо» сложно работать?
— В КХЛ везде сложно работать. Я не боюсь этого и понимал, куда и зачем иду. Давления не боюсь, знаю, как буду работать и что делать. Примерно понимаю, какой тренерский штаб мне нужен и какие игроки. В «Динамо», конечно, выбор получше, чем у меня был раньше, и это тоже важно. В целом у меня есть четкое понимание, как выстраивать работу.
В СКА спокойно отнеслись к моему уходу
— Когда вы работали в «Адмирале», то было видно, что у вас есть цель попасть в большой клуб. Есть ли какие-то вещи, которые нужно обязательно сделать в «Динамо» сразу?
— У меня нет никакой эйфории от назначения. Я понимаю, что впереди очень много работы. В первую очередь нужно собрать сильный тренерский штаб — это основа будущего успеха. Далее селекция. Нам нужно подписать мотивированных игроков. Обязательно буду давать шанс молодым. Уже сейчас их просматриваю, продолжу в мае и в июле. У меня есть по ним определенное понимание, я смотрел их игры в МХЛ и в ВХЛ в системе «Динамо». Омоложение команды будет аккуратное, без ущерба результату. Также большое внимание уделим функциональной подготовке игроков.
— Вы раньше работали с более простыми хоккеистами. Здесь — состоявшиеся игроки, с регалиями.
— Этот опыт у меня уже был в СКА. Там тоже много звездных игроков, со своим мнением, со своим характером, — Голдобин, Плотников. И у меня есть понимание, как с ними работать. Здесь важно действовать личным примером, нормальным отношением к ребятам, вовлекать их в процесс, заражать идеей результата, победы. Тогда выстраиваются нормальные рабочие отношения.
— Вас раньше воспринимали как жесткого, требовательного тренера. В «Динамо» этот подход изменится?
— Мы все со временем меняемся. Сейчас у меня остается требовательность, но она немного другого характера. Я больше рассчитываю на свою харизму, на максимализм. Есть четкий тренировочный процесс, есть понятная планка требований. Но важно объяснять игрокам, зачем и что мы делаем. Нужно выстраивать диалог.
— Вы понимаете, что подход, который работал, например, в «Адмирале», здесь применять напрямую нельзя?
— Конечно, понимаю. Здесь нужен качественный рабочий диалог, правильная внутренняя этика. Нужно вовлечь игроков, объяснить им все — почему и для чего мы это делаем. Я готов это разжевывать, объяснять.
— Опыт работы со звездными игроками типа Голдобина — это был своего рода этап адаптации?
— Не только Голдобин, там много таких ребят было — Плотников и другие. Все с характером, со своим мнением. Но я понял, как выстраивать с ними взаимодействие.
— Были сложные в общении игроки?
— Я бы не сказал, что сложные. Все нормальные. Вопрос в том, как выстроить работу, чтобы каждый приносил максимальную пользу команде. Важно, чтобы не было обид, токсичности и присутствовала здоровая рабочая атмосфера. Это задача главного тренера и штаба. Мы должны правильно подготовить команду к сезону, чтобы хоккеисты верили в тренера, в систему игры и требования. Потому что мы выходим не просто погонять шайбу, а побеждать.
— Вы уже упоминали тренерский штаб, в СМИ звучали фамилии Ореховского, Бабенко.
— Могу сказать конкретно: с защитниками будет работать Олег Ореховский. Мы с ним предварительно обо всем договорились. При этом, исходя из тренерской этики, я никого из СКА звать за собой не буду. Знаю, что ребята там тоже получили новые предложения от Игоря Николаевича Ларионова. Даже если бы я хотел кого-то из них пригласить, то этого делать не буду. Во-первых, из уважения к Ларионову, во-вторых, по этическим соображениям. Буду формировать свой штаб, привлекать других специалистов.
— Уже есть понимание по тренеру вратарей?
— В ближайшее время, возможно, о нем объявим. У нас есть хороший кандидат. Сейчас собираем по нему всю информацию.
— В СКА спокойно отнеслись к вашему уходу на повышение?
— Да, абсолютно спокойно и достойно. Как только совет директоров принял решение, я сразу позвонил Игорю Николаевичу. У нас была договоренность, что если поступит предложение на позицию главного тренера, то он меня отпустит. Ларионов искренне порадовался за меня — за что ему большое спасибо. Я также позвонил генеральному директору Никите Геннадьевичу Стеничкину, спортивному директору Николаю Феоктистову. Все нормально отнеслись к моему решению. Мы даже после этого встретились на закрытии сезона СКА, спокойно пообщались. Более того, я не исключаю, что в будущем может быть сотрудничество между «Динамо» и СКА. У нас с Ларионовым хорошие отношения. Возможен, например, обмен игроками.
Генерального менеджера и спортивного директора я искать не буду
— Звучало мнение, что у вас с Ларионовым разные взгляды на хоккей. Это не мешало работе?
— Нет, никакого конфликта не было. Я вообще благодарен Игорю Николаевичу за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. В «Адмирале» одна группа игроков, в СКА — совершенно другой уровень, более звездный состав. Но мы сразу договорились о принципах работы. Ларионов доверил мне часть тренировочного процесса. Я предложил несколько вещей — новые упражнения, какие-то изменения, и он это поддержал. Были моменты, где мы вместе вводили новые элементы в тренировочный процесс. Кроме того, я работал индивидуально с рядом опытных игроков, помогая им в функциональной, тактической и технической подготовке.
— Получается, вы не вмешивались в его игровую философию?
— Нет, это был его путь, его концепция. Я не лез в стратегические вещи, а добавлял детали в тренировках, в индивидуальной работе с игроками, в нюансах. Мне дали полный карт-бланш в этих вопросах — показывал, объяснял, направлял ребят.
— Не было напряжения внутри штаба?
— Нет, у нас был очень дружный тренерский штаб. У каждого была своя зона ответственности. Я занял свою нишу и работал в ней. Могу еще раз подчеркнуть, что у нас с Ларионовым сложились теплые, дружеские отношения. Мы продолжаем общаться, созваниваться. Считаю, у нас был хороший тандем — просто времени на совместную работу оказалось не так много.
— Появлялась информация, что вы чуть ли не лично ищете генерального менеджера или спортивного директора. Звучит странно, словно вы разместили объявления на «Авито» и «Хэдхантере».
— Нет, я в данный вопрос не лезу и не собираюсь. Это не моя зона ответственности. Сейчас для меня главное — тренерская работа.
— Вы не участвуете в выборе кандидатов?
— Нет. Понятно, что я каждый день общался с генеральным директором клуба Сергеем Сушко и в курсе происходящего. Но моя первоочередная задача собрать сильный штаб — тренеров по физподготовке, защитникам и другим направлениям. Параллельно я плотно занимаюсь селекцией и просматриваю игроков. Буквально вчера ездил и выбирал место для сборов «Динамо». Я сосредоточен исключительно на своей работе. Все разговоры о том, что я буду вмешиваться в управленческие процессы, — это слухи.
— Ситуации, что вам звонят кандидаты и предлагают себя, нет?
— Нет, так это не работает. Я в эти процессы не вмешиваюсь. Клубная структура уже выстроена без меня. Я понимаю, что нужно для результата, и не отвлекаюсь на лишнее. Есть базовые вещи. Первое — сильный тренерский штаб, второе — качественная селекция. Вот на этом я и сосредоточен. Конечно, по селекции я буду требовать максимум — просить, настаивать, чтобы собрать сильную, боеспособную команду.
Михаил Зислис