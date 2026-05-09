Сотни болельщиков встретили «Авангард» в аэропорту после поражения от «Локомотива»

В Омске в два час ночи по местному времени несколько сотен болельщиков встретили хоккеистов «Авангарда», которые вернулись после поражения от «Локомотива» (3−4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026.

Команда не могла вылететь домой из-за закрытия ярославского аэропорта в Туношне, поэтому «Авангард» отправился на автобусе до Москвы, после чего на самолете вылетел в Омск.

«В Омске сегодня светло даже ночью — от улыбок наших “ястребов”, которых встретили как победителей. Уставших, вымотанных, разбитых обидным поражением в сложнейшей серии — вы дарите нашим игрокам любовь, которая наполнит их силой для новых важных побед», — написала пресс-служба омского клуба.

6 мая «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина — 3:4 ОТ. Ярославский клуб выиграл серию (4−3). В финале «Локомотив» сыграет против «Ак Барса».

«Локомотив» оформил чудесное спасение и выбил «Авангард». В КХЛ повторится финал 17-летней давности.