Из КХЛ в Америку уезжают сильнейшие. Клубы и лига почему-то давно смирились с этим

При определенных усилиях ведущие хоккеисты могли бы поиграть хотя бы часть лучших лет своей карьеры для родных зрителей.

Источник: photo.khl.ru

Еще не завершен очередной сезон КХЛ — впереди финальная серия за Кубок Гагарина, а лига уже потеряла семь сильных игроков. И это не предел. Печально, что никого не волнует такая утечка хоккеистов.

Грустная тенденция для лиги. Уезжают молодые, талантливые ребята, которые вели свои команды к победам. Виталий Пинчук из минского «Динамо» точно в пятерке лучших хоккеистов сезона, да и главный претендент на звание самому ценному игроку КХЛ. Но он даже не вступал в переговоры с белорусами и сразу же подписал контракт с «Нэшвиллом» на правах свободного агента. И он не единственный, кто покинул Белоруссию. Егор Бориков предпочел провести три года в системе «Юты», а не развиваться в якобы второй по силе лиге планеты. Вот-вот уедет Вадим Мороз, но формально он еще не принял решение.

«Металлург» потерял сразу двух игроков. Конечно, с Евгением Набоковым ситуация немного иная. Контракт с «Колорадо» он подписал год назад, а в нынешнем чемпионате находился в КХЛ на правах аренды. Но уж за Романа Канцерова клуб и КХЛ обязаны были побороться. Вместо этого генеральный менеджер «Металлурга» Евгений Бирюков пожелал ему удачи за океаном и спокойно отпустил.

Неожиданно из «Трактора» за океан перебирается Арсений Коромыслов. То есть он предпочитает борьбу за место в составе «Сент-Луиса» гарантированному месту в составе челябинского клуба. При этом все понимают, что ему будет непросто пробиться в основу НХЛ, но речь даже не об этом. В АХЛ, видимо, лучше.

Ситуация с Михаилом Ильиным похожа на ситуацию с Ильей Набоковым. Контракт с «Питтсбургом» он подписал прошлым летом, а сейчас уже выступает в плей-офф АХЛ. Но я-то знаю, как вели его «пингвины», постоянно следили за хоккеистом, общались до контракта, а в Череповце наблюдали за всем этим спокойно и не вмешивались.

Из московского «Динамо» торопливо уезжал Даниил Прохоров. В клубе КХЛ в него не верили, то отправляли в ВХЛ, до заставляли играть в МХЛ, при этом постоянно указывали на какие-то игровые недостатки. В системе «Айлендерс» говорили о том, какие козыри у нападающего, и давали понять, что с радостью помогут хоккеисту прогрессировать.

Заметили систему? В клубах КХЛ менеджеры и тренеры воспринимают отъезд хоккеиста за океан как неизбежность. Клубы не делают ровным счетом ничего, чтобы остановить поток, а сама лига молча за этим наблюдает, не вмешиваясь. Хотя это удар по имиджу. Странно делать вид, что вы серьезная организация, когда лучшие хоккеисты не хотят выступать в ней и при первой возможности уходят.

Не все клубы такие. Из ЦСКА, например, уехать сложно. И потому новые контракты подписали Дмитрий Гамзин, Прохор Полтапов и Дмитрий Бучельников, а год назад — Николай Макаров. Да, возможно, при переговорах звучали не совсем спортивные аргументы, но, знаете ли, не могу армейцев осуждать. В итоге они сохранили всех хоккеистов высокого уровня в их праймовые годы, и мы можем наслаждаться их действиями на площадке.

Но остальные-то что? Конечно, отчасти дело в экономике. Сейчас даже невысокий контракт с клубом НХЛ конкурирует с серьезными контрактами в КХЛ. Тот же Пинчук, даже учитывая все налоги, получит 50 миллионов. Но КХЛ не делает вообще ничего, чтобы как-то поощрить молодежь оставаться. Однако деньги все-таки не единственная причина. Уезжают за порядком. Едут в турнир, где участники плей-офф не известны сразу после стартового вбрасывания первого матча, а предсказать полуфиналистов перед плей-офф не может никто. Едут за хорошей организацией дела, в места, где не надо ждать клюшки по месяцу и больше.

Плюс все как-то согласились, что НХЛ — это повышение в карьере, а игра в КХЛ всего лишь ступенька. Вот тут лига точно может что-то исправить. Но почему-то давно перестала делать это.

Алексей Шевченко