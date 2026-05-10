Из КХЛ в Америку уезжают сильнейшие. Клубы и лига почему-то давно смирились с этим

Но остальные-то что? Конечно, отчасти дело в экономике. Сейчас даже невысокий контракт с клубом НХЛ конкурирует с серьезными контрактами в КХЛ. Тот же Пинчук, даже учитывая все налоги, получит 50 миллионов. Но КХЛ не делает вообще ничего, чтобы как-то поощрить молодежь оставаться. Однако деньги все-таки не единственная причина. Уезжают за порядком. Едут в турнир, где участники плей-офф не известны сразу после стартового вбрасывания первого матча, а предсказать полуфиналистов перед плей-офф не может никто. Едут за хорошей организацией дела, в места, где не надо ждать клюшки по месяцу и больше.