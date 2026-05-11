Шведского хоккеиста Классона внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 11 мая. Обладатель Кубка Гагарина 2023 года шведский хоккеист Фредрик Классон внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции. Также в базу внесли хоккеистов ЦСКА Артема Барабошу, Никиту Охотюка и нападающего магнитогорского «Металлурга» Руслана Исхакова, ранее выступавшего за армейский клуб.
Классону 33 года, сезон-2025/26 он провел в составе московского «Динамо». Ранее главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев сообщил, что защитник покинет команду по истечении контракта, который действует до 31 мая. С 2022 по 2025 год он выступал за ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге защитник играл за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Тампу».
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.