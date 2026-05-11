Обладатель Кубка Гагарина Классон попал в базу «Миротворца»

Обладатель Кубка Гагарина 2023 года в составе ЦСКА шведский защитник Фредрик Классон внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
33-летнему хоккеисту вменяется якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка проведения специальной военной операции.
Также в базу данных внесли информацию о хоккеистах ЦСКА Артеме Барабоше и Никите Охотюке и форварде «Металлурга» Руслане Исхакове, который ранее играл за армейскую команду.
Классон сезон-2025/26 отыграл в составе московского «Динамо». В 50 матчах FONBET чемпионата КХЛ он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-5», в плей-офф не играл.
С 2022 по 2025 год Классон выступал за ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина. В НХЛ защитник играл за «Оттаву», «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Тампу».
Сайт «Миротворец» работает с 2014 году, в Российской Федерации он признан экстремистким и заблокирован. Данный ресурс нелегально собирает и публикует персональные данные людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые либо посещали Крым и Донбасс, либо по любой другой причине получили негативную оценку авторов сайта.
