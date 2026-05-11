Сайт «Миротворец» работает с 2014 году, в Российской Федерации он признан экстремистким и заблокирован. Данный ресурс нелегально собирает и публикует персональные данные людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые либо посещали Крым и Донбасс, либо по любой другой причине получили негативную оценку авторов сайта.