Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
2
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:30
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.00
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
12.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Обладатель Кубка Гагарина Классон попал в базу «Миротворца»

Обладатель Кубка Гагарина 2023 года в составе ЦСКА шведский защитник Фредрик Классон внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

33-летнему хоккеисту вменяется якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка проведения специальной военной операции.

Также в базу данных внесли информацию о хоккеистах ЦСКА Артеме Барабоше и Никите Охотюке и форварде «Металлурга» Руслане Исхакове, который ранее играл за армейскую команду.

Классон сезон-2025/26 отыграл в составе московского «Динамо». В 50 матчах FONBET чемпионата КХЛ он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-5», в плей-офф не играл.

С 2022 по 2025 год Классон выступал за ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина. В НХЛ защитник играл за «Оттаву», «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Тампу».

Сайт «Миротворец» работает с 2014 году, в Российской Федерации он признан экстремистким и заблокирован. Данный ресурс нелегально собирает и публикует персональные данные людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые либо посещали Крым и Донбасс, либо по любой другой причине получили негативную оценку авторов сайта.

