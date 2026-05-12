КХЛ проиграла дело в международном спортивном суде. Словака, сбежавшего из России, оправдали

Во время финала Кубка Гагарина, на следующий день после победы «Локомотива» над «Ак Барсом» в первом матче, пришли новости из Лозанны. CAS — спортивный арбитражный суд — сообщил о том, что КХЛ проиграла «дело Криштофа». Полтора года назад словацкий форвард ХК «Сочи» покинул южный клуб в одностороннем порядке, заключил контракт с швейцарским «Лангнау» и вызвал опасный прецедент. Лига обратилась в ИИХФ и CAS, но только теперь дождалась ответа. Неутешительного для себя.
Но кто вообще такой Михал Криштоф? На момент скандального отъезда в Швейцарию — 30-летний словацкий форвард, до приезда в Россию известный тем, что становился лучшим ассистентом родного чемпионата, брал серебро в финской лиге и бронзу Олимпиады без участия игроков НХЛ. Перед тем, как перейти в «Сочи», легионер провел сезон в «Адмирале», где стал третьим бомбардиром «моряков». Аналогичную позицию во внутренней гонке занял Михал и в первый сезон на берегу Черного моря. А вот потом начались проблемы…
Осенью 2024 года Криштоф покинул юг России не из-за политической ситуации и не из-за соображений безопасности. Тем более, что тогда Сочи еще не был мишенью для беспилотников. Даже задержки по зарплатам в одном из самых бедных клубов лиги не оказались поводом для демарша. Когда словак играл за «леопардов», они платили пусть немного, но по возможности — вовремя. Триггернуло Криштофа игровое время. Новый тренер сочинцев Сергей Зубов предъявлял претензии игровой форме легионера и далеко не всегда включал его в состав.
«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду. После матча с “Витязем” 8 октября нападающий в устной форме также сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на “Сочи” не выходил. Заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков озвучил Криштофу позицию клуба, из которой следует, что клуб по-прежнему заинтересован в услугах нападающего и не намерен разрывать действующий контракт», — говорилось в заявлении «Сочи».
Сам по себе отъезд Криштофа из КХЛ стал возможен из-за того, что КХЛ вышла из-под юрисдикции как ИИХФ, так и ФХР. Наша лига стала независимой, но при этом сделала возможным отъезд игроков без трансферных карт. Катализатором этого решения выступил ЦСКА, который оставил Ивана Федотова в своей организации, хотя у вратаря был контракт с «Филадельфией». КХЛ встала на сторону московского клуба и позволила Федотову играть за «армейцев». Таким образом, с 2024 года наша лига не использует традиционные для мирового хоккея трансферные карты.
«У ИИХФ существуют трансферные правила. Они находятся в открытом доступе. Регулируются переходы даже с теми организациями, которые не входят в ИИХФ. В этом случае также предусмотрено взаимное уважение контрактов. Как вы знаете, НХЛ имеет договоры с разными лигами. Так что я не думаю, что у КХЛ будут проблемы в заключении подобных договоров с НХЛ, ИИХФ или отдельными федерациями и лигами. Я уверен, что КХЛ будет уважать контракты игроков», — пояснял бывший президент ИИХФ Рене Фазель.
Однако за без малого два года КХЛ не заключила договоры ни с НХЛ, ни с национальными федерациями. Реагируя на побег Криштофа, наша лига обратилась в ИИХФ, но ни на одно из своих обращений ответа не получила, после чего пошла в вышестоящую инстанцию. Случилось это весной 2025 года. И вот, через год, пришел ответ. КХЛ настаивала на том, что ИИХФ проявляет «отказ от правосудия», но CAS заключил, что раз наша лига вышла их международной федерации, то и главный спортивный суд не может рассматривать это дело.
В момент побега Криштофа были опасения, что первый игрок, уехавший из лиги после выхода КХЛ из-под юрисдикции ИИХФ, вызовет опасный прецедент. Но ни осенью 2024-го, ни спустя полтора года, наша лига не стала чем-то вроде хоккейного Сомали. Хаос не наступил, трансферного пиратства нет ни с нашей стороны, ни со стороны «западных коллег». В Северной Америке и даже Европе найдутся хоккеисты, желающие получить русские деньги или высокий уровень соревновательности.
Изначально не сильно то и верилось в юридический успех. Но и сильно гневаться насчёт того, что самый справедливый суд в мире поступил к России как-то несправедливо, не стоит. КХЛ сама отреклась от трансферных карт и прочих общих правил, тем самым не только развязав себе руки, но и добровольно лишив методов защиты. Катастрофы не случилось, и вряд ли она произойдет теперь. Рассчитывать нам предстоит только на себя, но это решение международного суда не переворачивает наш хоккей с ног на голову.
Дмитрий Ерыкалов