КХЛ проиграла дело в международном спортивном суде. Словака, сбежавшего из России, оправдали

Однако за без малого два года КХЛ не заключила договоры ни с НХЛ, ни с национальными федерациями. Реагируя на побег Криштофа, наша лига обратилась в ИИХФ, но ни на одно из своих обращений ответа не получила, после чего пошла в вышестоящую инстанцию. Случилось это весной 2025 года. И вот, через год, пришел ответ. КХЛ настаивала на том, что ИИХФ проявляет «отказ от правосудия», но CAS заключил, что раз наша лига вышла их международной федерации, то и главный спортивный суд не может рассматривать это дело.