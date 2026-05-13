ИИХФ больше не воспринимает КХЛ всерьез. Любой игрок может уехать за границу с действующим контрактом

У КХЛ даже нет договора с НХЛ. Да, есть устная договоренность о взаимном уважении контрактов. Но, например, североамериканская организация не торопится подписывать какие-то бумаги. Одна из причин — политическая, сейчас любые контакты с российской стороной под негласным запретом. Но если что-то изменится в мировом раскладе, то НХЛ нет смысла заключать какой-то договор, если даже ИИХФ не считает КХЛ своей организацией. Да и на примере дела Ивана Федотова мы видим, что международная федерация моментально встала на сторону НХЛ, даже не потрудившись разобраться в аргументах нашей лиги. Для них теперь КХЛ не существует: с точки зрения структуры, с которой нужно считаться.