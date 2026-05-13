ИИХФ больше не воспринимает КХЛ всерьез. Любой игрок может уехать за границу с действующим контрактом

КХЛ потерпела очень серьезное поражение, не сумев отстоять свои контракты в глазах мировой общественности. Теперь выясняется, что разрыв с ФХР вообще не приносит лиге ничего, кроме проблем.
Коротко о сути дела. Форвард «Сочи» Михал Криштоф откровенно валял дурака в южном клубе, не попадал в состав по игровым причинам, а потом решил рвануть в Швейцарию и подписал контракт с местным клубом. Только вот у него был действующий договор с черноморцами. Так вообще-то не делается. И случись это лет пять назад, игрока непременно дисквалифицировали бы.
На этом настаивали и в КХЛ. Только вот их письма в ИИХФ унизительно игнорировались, а международный спортивный суд даже не стал назначать разбирательство. После изучения всех документов там дали понять, что у нашей лиги нет никаких оснований требовать какого-то наказания. Как же так?
А вот так. Наступают те последствия, которые в КХЛ не учли при принятии важного решения. В 2024 году организация юридически вышла из-под крыла Федерации хоккея России, став самостоятельной организацией. Кто-то предупреждал о поспешности такого шага, о том, что это приведет к плохим последствиям, но скептиков не слушали. Получается, зря.
Теперь КХЛ не имеет никакого отношения к ИИХФ (ФХР, как и любая федерация, входит в ее состав даже после отстранения сборной России) и в глазах международной федерации является организацией, которая хотя и проводит какой-то хоккейный турнир, но абсолютно нелегитимный. Хорошо, что ИИХФ не стала дисквалифицировать игроков за участие в чемпионате КХЛ, а ведь вполне могла бы. Но теперь отыгрывается в других ситуациях, в частности в «деле Криштофа».
Зачем же КХЛ ушла от ФХР? Замысел был понятен, но не продуман. Лига хотела самостоятельно решать вопросы регламента, устанавливать количество легионеров, самостоятельно формировать календарь, не оглядываясь на международные события. Но ничего не получила. Лимит на легионеров установило государство, и КХЛ вообще ничего не может сделать. А министерство спорта в этом вопросе консультировалось с ФХР. Да, у нас не было паузы на Олимпиаду, но и сборной не было на турнире. При этом осталась пауза на Кубок Первого канала.
Где выгода-то? «Дело Криштофа» — сигнал всем хоккеистам, выступающим в нашей лиге, что если они примут решение покинуть клуб, то могут сделать это безболезненно. Да, не стоит ожидать частых побегов. Но только потому, что зарплаты в КХЛ пока выше европейских. Однако все знают, что если случится какая-то проблема, то можно уйти, не попрощавшись.
У КХЛ даже нет договора с НХЛ. Да, есть устная договоренность о взаимном уважении контрактов. Но, например, североамериканская организация не торопится подписывать какие-то бумаги. Одна из причин — политическая, сейчас любые контакты с российской стороной под негласным запретом. Но если что-то изменится в мировом раскладе, то НХЛ нет смысла заключать какой-то договор, если даже ИИХФ не считает КХЛ своей организацией. Да и на примере дела Ивана Федотова мы видим, что международная федерация моментально встала на сторону НХЛ, даже не потрудившись разобраться в аргументах нашей лиги. Для них теперь КХЛ не существует: с точки зрения структуры, с которой нужно считаться.
Так стоило ли затевать разрыв? Вероятно, у КХЛ были какие-то дополнительные аргументы, но теперь ясно, что ничего не было просчитано. Это хорошо, повторим, что ИИХФ не идет на дисквалификацию игроков, которые участвуют в турнире. Думаю, что это остается козырем в ее рукаве. А могут и казахам с белорусами запретить выступать в турнире, а также на китайцев надавят.
Вероятно, мы пока не видим какой-то пользы от разрыва. Но тогда объясните и покажите, что именно стало лучше.
Алексей Шевченко