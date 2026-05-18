Зарипова, Чупина и Кадейкина внесли в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. В Российской Федерации он признан экстремистским и заблокирован. Ресурс нелегально собирает и публикует персональные данные людей, чьи действия или взгляды вызвали негативную реакцию его авторов. В базе оказались журналисты, артисты, политики и спортсмены, которые посещали Крым, Донбасс или по иным причинам стали неугодны создателям ресурса.