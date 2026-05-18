Зарипова, Чупина и Кадейкина внесли в базу «Миротворца»

Трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.
Создатели ресурса инкриминируют экс-хоккеисту «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержку специальной военной операции. По аналогичным основаниям в список также внесены трехкратный чемпион России Алексей Чупин и игрок «Трактора» Александр Кадейкин.
45-летний Зарипов завершил игровую карьеру в 2023 году. Помимо титулов чемпиона мира и побед в Кубке Гагарина, он также становился чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. В Российской Федерации он признан экстремистским и заблокирован. Ресурс нелегально собирает и публикует персональные данные людей, чьи действия или взгляды вызвали негативную реакцию его авторов. В базе оказались журналисты, артисты, политики и спортсмены, которые посещали Крым, Донбасс или по иным причинам стали неугодны создателям ресурса.
