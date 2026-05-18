Разин претендует на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

«Металлург» Разина одержал 58 побед в 83 матчах и впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента за победу в регулярном чемпионате. Также «Металлург» стал самой результативной командой. В плей-офф «Магнитка» дошла до полуфинала. Разин уже признавался лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2023/24.