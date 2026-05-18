Разин претендует на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Гатиятулин, Козлов и Разин номинированы на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Анвар Гатиятулин из казанского «Ак Барса», Виктор Козлов из уфимского «Салавата Юлаева» и Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга» составили тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Под руководством Гатиятулина «Ак Барс» одержал 57 побед в 86 матчах. Казанская команда заняла третье место в Восточной конференции и дошла до финала Кубка Гагарина. После четырех матчей счет в финальной серии с ярославским «Локомотивом» равный (2−2).

«Салават Юлаев» Козлова одержал 40 побед в 78 матчах, финишировав пятым на Востоке и дойдя до второго раунда плей-офф. Козлов второй сезон подряд номинирован на приз.

«Металлург» Разина одержал 58 побед в 83 матчах и впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента за победу в регулярном чемпионате. Также «Металлург» стал самой результативной командой. В плей-офф «Магнитка» дошла до полуфинала. Разин уже признавался лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2023/24.

В сезоне-2024/25 лучшим тренером КХЛ был признан возглавлявший ярославский «Локомотив» Игорь Никитин, чья команда завоевала тогда Кубок Гагарина.

Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 28 мая.