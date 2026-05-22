Батраков опубликовал фото в свитере Радулова: «Лучшие!»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
«Поздравляю ХК “Локомотив”. Лучшие!» — написал Батраков в своем Telegram-канале.
Ярославская команда выиграла серию со счетом 4−2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».
Финал Кубка Гагарина «Локомотива» и «Ак Барса» стал самым результативным за последние девять лет. В шести матчах серии команды забили 28 голов.
Этот «Локомотив» — лучшая команда в истории КХЛ. Уже два года он показывает, что чемпионство больше нельзя купить.