Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев пообещал, что форвард Александр Радулов продолжит выступать за ярославский клуб.
«Конечно, останется», — ответил Яковлев на вопрос ТАСС о дальнейшей карьере Радулова.
39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Он дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 119 (52+67) очков в 167 матчах за «Локомотив» (с учетом плей-офф).
В четверг, 21 мая, ярославская команда выиграла серию со счетом 4−2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».
Финал Кубка Гагарина «Локомотива» и «Ак Барса» стал самым результативным за последние девять лет. В шести матчах серии команды забили 28 голов.
Этот «Локомотив» — лучшая команда в истории КХЛ. Уже два года он показывает, что чемпионство больше нельзя купить.