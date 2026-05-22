Морозов — о непопадания Хартли в число претендентов на приз лучшему тренеру сезона: «Удивительный момент»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал невключение главного тренера ярославского «Локомотива» Боба Хартли в число трех претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2025/26.
В список претендентов вошли Виктор Козлов из «Салавата Юлаева», Андрей Разин из «Металлурга» и Анвар Гатиятулин из «Ак Барса».
«Удивительный момент. Надо, наверное, задать вопрос комиссии, которая выбирала претендентов в эту тройку. Журналисты должны выбирать. У вас много и так работы, чуть-чуть мы разгружаем вас», — цитирует ТАСС Морозова.
В четверг, 21 мая, «Локомотив» под руководством Хартли выиграла финальную серию со счетом 4−2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».
В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в Западной конференции.
Как же жаль, что Хартли заканчивает с хоккеем. Боб — настоящая легенда КХЛ.