Морозов — о непопадания Хартли в число претендентов на приз лучшему тренеру сезона: «Удивительный момент»

В четверг, 21 мая, «Локомотив» под руководством Хартли выиграла финальную серию со счетом 4−2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».