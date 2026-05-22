Гатиятулин: «Работу “Ак Барс” проделал очень большую, но мы остановились в двух шагах от победы»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (2:3) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина (счет в серии 2−4) подвел итоги сезона-2025/26.
"Прежде всего от лица тренерского штаба, от лица команды хотел бы поблагодарить персонал, офис, руководство, и, конечно, наших болельщиков за сезон, за поддержку, за работу. Работу мы проделали очень большую, но остановились в двух шагах от победы. Конечно, эмоции не те, которые хотелось бы ощутить. Будет анализ, тогда смогу более детально ответить на какие-то вопросы.
В финальной серии важно было, кто и как распорядится своими отрезками, кто сможет лучше проявить свои сильные стороны. Раз Кубок Гагарина не у «Ак Барса», значит, «Локомотив» в этих компонентах был лучше", — цитирует официальный сайт клуба Гатиятулина.
В четверг, 21 мая, «Локомотив» выиграл финальную серию со счетом 4−2 и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».
Этот «Локомотив» — лучшая команда в истории КХЛ. Уже два года он показывает, что чемпионство больше нельзя купить.