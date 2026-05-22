Брагин — об уходе из ЦСКА в 2012-м: «Федоров признал, что с моим увольнением поторопился»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Брагин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул ЦСКА в 2012 году.
— Когда в декабре 2012-го Сергей Федоров вызвал вас в офис, чтобы объявить об отставке, — ждали такого поворота?
— Разговоры ходили. Но, честно, я не думал, что меня уберут. Потом понял: уже планировалось, что Федоров возьмет иностранцев.
— Американцев во главе с Торчетти?
— Да. Думаю, он изначально хотел нанять их. Но в «Роснефти» сказали: «Нет, будет Брагин».
— Живете с обидой на Федорова?
— Ну что вы! Столько лет прошло… Говорю же — после «Химика» стал спокойно относиться к увольнениям. Правда, в ЦСКА ситуация сложилась нестандартная. Не хоккейные дела. Повлиять на них невозможно. Раз человек так видел дальнейшее развитие клуба, какие ко мне вопросы?
— Почему Федоров стремился сделать ставку на тренера из Америки?
— Потому что почти 20 лет отыграл в НХЛ. Где собраны лучшие хоккеисты мира? Там!
— Но это же не повод думать, что второразрядный американский тренер сильнее нашего?
— Наверное, у Федорова другое мнение.
— Время спустя мы услышали от Сергея Викторовича: «Я виноват перед Брагиным. В чем-то ему не помог. Где-то не подсказал».
— Он не только вам это говорил, но и людям из ЦСКА. Признал, что с увольнением поторопился.
— Вы с первого дня почувствовали, что от Федорова нет поддержки?
— Плотного контакта не было. Он считал, что все должно быть, как в Штатах: генеральный менеджер набирает игроков, а тренер с ними работает. Но есть куча нюансов: уровень мастерства ребят, подходят они под твой хоккей или нет. Свое мнение я Федорову как-то высказал, и он немножечко…
— Напрягся?
— Ну да.
