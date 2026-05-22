Брагин — об уходе из ЦСКА в 2012-м: «Федоров признал, что с моим увольнением поторопился»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Брагин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул ЦСКА в 2012 году.

— Когда в декабре 2012-го Сергей Федоров вызвал вас в офис, чтобы объявить об отставке, — ждали такого поворота?

— Разговоры ходили. Но, честно, я не думал, что меня уберут. Потом понял: уже планировалось, что Федоров возьмет иностранцев.

— Американцев во главе с Торчетти?

— Да. Думаю, он изначально хотел нанять их. Но в «Роснефти» сказали: «Нет, будет Брагин».

— Живете с обидой на Федорова?

— Ну что вы! Столько лет прошло… Говорю же — после «Химика» стал спокойно относиться к увольнениям. Правда, в ЦСКА ситуация сложилась нестандартная. Не хоккейные дела. Повлиять на них невозможно. Раз человек так видел дальнейшее развитие клуба, какие ко мне вопросы?

— Почему Федоров стремился сделать ставку на тренера из Америки?

— Потому что почти 20 лет отыграл в НХЛ. Где собраны лучшие хоккеисты мира? Там!

— Но это же не повод думать, что второразрядный американский тренер сильнее нашего?

— Наверное, у Федорова другое мнение.

— Время спустя мы услышали от Сергея Викторовича: «Я виноват перед Брагиным. В чем-то ему не помог. Где-то не подсказал».

— Он не только вам это говорил, но и людям из ЦСКА. Признал, что с увольнением поторопился.

— Вы с первого дня почувствовали, что от Федорова нет поддержки?

— Плотного контакта не было. Он считал, что все должно быть, как в Штатах: генеральный менеджер набирает игроков, а тренер с ними работает. Но есть куча нюансов: уровень мастерства ребят, подходят они под твой хоккей или нет. Свое мнение я Федорову как-то высказал, и он немножечко…

— Напрягся?

— Ну да.

Валерий Брагин: «Мне говорили — не бери Панарина. Зачем тебе этот дрищ?».