Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Латвия
1
:
США
0
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.60
П2
2.85
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Дания
0
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.80
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швейцария
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
39.00
П2
61.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Словакия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.93
П2
1.63
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Австрия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.75
X
5.48
П2
1.47
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
13.25
X
9.00
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вегас
3
П1
X
П2

Терещенко: в хоккее нужно дорожить такими игроками, как Овечкин и Радулов

По словам пятикратного чемпиона России, такие игроки показывают, как нужно правильно относиться к любимому делу.

Источник: ХК "Локомотив"

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должны дорожить такими зрелыми с точки зрения возраста и опыта игроками, как Александр Овечкин и Александр Радулов. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко.

40-летний Овечкин, чей контракт с клубом НХЛ «Вашингтон» истечет в июне, летом объявит, продолжит ли он карьеру в НХЛ. Радулов в составе ярославского «Локомотива» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина, в минувшем плей-офф 39-летний форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды. В прошлом году его признали самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025.

«Если мы говорим про НХЛ, то там дорожат такими игроками, как Радулов, Овечкин и Евгений Малкин, которые вносят свой вклад в лигу, сами играют на высоком уровне. К сожалению, в нашем хоккее тренеры боятся использовать опытных, возрастных игроков, и почему, я не знаю. И из-за этого уровень хоккея немного падает», — сказал Терещенко.

«Хорошо ведь, когда есть опытные игроки, которые знают, подсказывают молодым. Если говорить про Радулова, то посмотрите, как вырос с ним в “Локомотиве” Егор Сурин. Кто-то говорил, что без Радулова Сурин теряется, но это не так. Но он вырос как игрок благодаря Александру, который дал ему большой толчок в развитии. Да и многим ребятам Радулов показывает, как нужно правильно относиться к своей работе, любимому делу. То же самое можно сказать и про Овечкина, и про Малкина. Просто вопрос в том, что нужно дорожить такими игроками, а не списывать их со счетов. Не то чтобы им находить место в составе, а с их помощью подкручивать винтики для слаженной работы механизма», — добавил он.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше