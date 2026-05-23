Терещенко: в хоккее нужно дорожить такими игроками, как Овечкин и Радулов

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должны дорожить такими зрелыми с точки зрения возраста и опыта игроками, как Александр Овечкин и Александр Радулов. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко.
40-летний Овечкин, чей контракт с клубом НХЛ «Вашингтон» истечет в июне, летом объявит, продолжит ли он карьеру в НХЛ. Радулов в составе ярославского «Локомотива» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина, в минувшем плей-офф 39-летний форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды. В прошлом году его признали самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025.
«Если мы говорим про НХЛ, то там дорожат такими игроками, как Радулов, Овечкин и Евгений Малкин, которые вносят свой вклад в лигу, сами играют на высоком уровне. К сожалению, в нашем хоккее тренеры боятся использовать опытных, возрастных игроков, и почему, я не знаю. И из-за этого уровень хоккея немного падает», — сказал Терещенко.
«Хорошо ведь, когда есть опытные игроки, которые знают, подсказывают молодым. Если говорить про Радулова, то посмотрите, как вырос с ним в “Локомотиве” Егор Сурин. Кто-то говорил, что без Радулова Сурин теряется, но это не так. Но он вырос как игрок благодаря Александру, который дал ему большой толчок в развитии. Да и многим ребятам Радулов показывает, как нужно правильно относиться к своей работе, любимому делу. То же самое можно сказать и про Овечкина, и про Малкина. Просто вопрос в том, что нужно дорожить такими игроками, а не списывать их со счетов. Не то чтобы им находить место в составе, а с их помощью подкручивать винтики для слаженной работы механизма», — добавил он.