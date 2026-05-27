«За этот сезон мы узнали, кто сильнее в хоккее — Запад или Восток»

— Это человек, который вложил в клуб душу и сердце. Он находится там не первый год и даже не первое десятилетие. Знает всё изнутри — сам всё это пережил, сам всё это создал. Конкуренция в «Локомотиве» очень серьезная. Те ребята, которые борются даже между своими школами в Ярославле, потом оказываются в КХЛ. Мы видим, сколько воспитанников клуба играет на высоком уровне. Нет засилья иностранцев — выигрывают в первую очередь свои. Конечно, не надо забывать об Александре Радулове, который лидер команды и в том числе помогает расти местной молодежи. Но, тем не менее, мы видим преемственность поколений и то, как растет школа «Локомотива». Я думаю, они должны служить примером того, как надо выстраивать систему.