«За этот сезон мы узнали, кто сильнее в хоккее — Запад или Восток»

Завершившийся сезон стал триумфальным для ярославского «Локомотива». Главная команда второй год подряд завоевала Кубок Гагарина, а молодежный «Локо» выиграл Кубок Харламова. Впервые в истории российского хоккея одна клубная система одновременно взяла главные трофеи взрослого и молодежного чемпионатов страны. В интервью «Известиям» вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов объяснил феномен успеха «железнодорожников» и их многолетнего президента Юрия Яковлева, подвел итоги сезона в Молодежной хоккейной лиге и рассказал о предстоящих изменениях в регламенте.
— Как оцените прошедший сезон МХЛ?
— В целом я бы сказал, что у нас получился очень конкурентный плей-офф. Лучший по статистике. Сыграно 68 матчей, из них 21 не закончился в основное время — только в овертайме или послематчевых буллитах. Это говорит о многом.
Мы опять обновили некоторые рекорды посещаемости. В феврале в Новосибирске на 1000-й матч «Сибирских снайперов» собралось 11 тысяч зрителей — самый посещаемый матч в истории регулярных чемпионатов МХЛ. В том же феврале в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» был побит рекорд посещаемости в истории Кубка вызова — 10,4 тыс. И там же екатеринбургский «Авто» провел свой самый посещаемый матч — 8,5 тыс. зрителей. Что касается результатов сезона, то считаю, что в финале играли две сильнейшие команды. Ярославль поздравляю с чемпионством — двойным чемпионством, главной и молодежной команд. Видно, как работает «Локомотив», как работает его школа.
— Вы упомянули посещаемость матчей плей-офф МХЛ на «УГМК-Арене», где молодежная команда «Авто» получила возможность играть после того, как «Автомобилист» вылетел из плей-офф КХЛ. При этом у «Спартака» даже после вылета основной команды из Кубка Гагарина молодежка играла матчи Кубка Харламова на 5-тысячном стадионе в Сокольниках, а не 12-тысячном «Мегаспорте». Есть возможность повлиять на ситуацию, чтобы по возможности матчи игрались на аренах КХЛ?
— Да. В прошлом сезоне у нас была рекомендательная норма клубам переезжать на большие арены. Со следующего сезона она становится обязательной. В случае вылета главных команд из плей-офф КХЛ, матчи их молодежных команд в плей-офф МХЛ переносятся на большие арены — это уже будет обязательством.
— Вы играли за «Локомотив» в начале и конце 2000-х годов, когда нынешний его президент Юрий Яковлев уже возглавлял клуб. Можете объяснить феномен выстроенной им системы, когда молодежка часто выигрывает Кубок Харламова, а главная команда, в которой много местных воспитанников, берет два подряд Кубка Гагарина?
— Это человек, который вложил в клуб душу и сердце. Он находится там не первый год и даже не первое десятилетие. Знает всё изнутри — сам всё это пережил, сам всё это создал. Конкуренция в «Локомотиве» очень серьезная. Те ребята, которые борются даже между своими школами в Ярославле, потом оказываются в КХЛ. Мы видим, сколько воспитанников клуба играет на высоком уровне. Нет засилья иностранцев — выигрывают в первую очередь свои. Конечно, не надо забывать об Александре Радулове, который лидер команды и в том числе помогает расти местной молодежи. Но, тем не менее, мы видим преемственность поколений и то, как растет школа «Локомотива». Я думаю, они должны служить примером того, как надо выстраивать систему.
— Боб Хартли недавно говорил, что не собирался возвращаться с пенсии, трижды отказывал Яковлеву, когда он ему звонил, но на четвертый раз уговорил его возглавить «Локомотив». Как человек, знающий президента клуба, представляете, как он убедил вернуться в хоккей человека, тремя годами ранее заявившего, что заканчивает с тренерством?
— Не смогу ответить на этот вопрос. Знаю лишь, что у Юрия Николаевича богатый лексикон, и он умеет убеждать людей. Но думаю, что в данном случае это осталось между ним и Хартли. Главное, что это сработало. Много говорят, что это достигнуто на багаже Игоря Никитина, который год назад привел «Локомотив» к первой победе в Кубке Гагарина. И с одной стороны, да, состав остался почти тот же, но здесь большое искусство тренера — не разрушить то, что хорошо работало до тебя, и привнести те свои наработки, которые усилят команду. Боб с этим отлично справился.
— В последние годы часто идут дискуссии, насколько целесообразно нынешнее деление чемпионата МХЛ по территориальному принципу, на Западную и Восточную конференции. Возможны здесь какие-то изменения в ближайшие годы?
— Мы перед прошедшим сезоном чуть-чуть изменили схему проведения соревнования, добавив матчей между Западом и Востоком. В принципе это дало свои плоды. Мы увидели, что конкуренция есть. У нас было 98 матчей [между командами из разных конференций]. Из них 55 выиграли команды Запада, 43 — команды Востока. Много вопросов мне задавали, кто сильнее — Запад или Восток. В принципе за этот сезон получили ответ. Да, перевес у Запада есть, но не такой большой. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, добавим ещё таких матчей. Но в целом формат остается тот же.
