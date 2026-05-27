Гендиректор «Югры» рассказал, готов ли клуб выступать в КХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Чемпион России по хоккею «Югра» из Ханты-Мансийска с точки зрения инфраструктуры полностью готова к участию в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но нужен сильный титульный спонсор.

Источник: ХК "Югра"

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Василий Филипенко.

Хоккеисты «Югры» впервые стали чемпионами России, обыграв в финальной серии Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) воскресенский «Химик».

«С удовольствием [готовы к участию в КХЛ]. Мы когда-то в шутку обсуждали делать переходной турнир — две лучшие команды ВХЛ и две худшие КХЛ — и бороться по спортивному принципу [за право выхода в КХЛ]. Сейчас непростое время для всей страны, для нашего региона, поэтому с требованием Континентальной хоккейной лиги о внебюджетном финансировании сейчас непросто. Мы готовы по всем параметрам», — сказал собеседник агентства.

ВХЛ с сезона-2024/25 получила статус чемпионата России после выхода КХЛ из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР). С 2010 по 2018 год «Югра» выступала в КХЛ, но была исключена из турнира по итогам рейтинга эффективности клубов.