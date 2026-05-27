В «Ладе» назвали задачу команды на сезон-2026/27

— Какой будет «Лада» в новом сезоне? Каких хоккеистов хотите видеть в составе?
— Я никогда не говорил, что через год-два будем брать медали. Не люблю таких разговоров. Нужно жить сегодняшним днем и работать. Хочется, чтобы команда была агрессивной. И у меня принцип такой: равнодушных в команде не будет.
— Какая минимальная задача ставилась на следующий сезон?
— Попадание в плей-офф. Мы играем на Западе, в этой конференции меньше команд, попасть сложнее. Но все в равных условиях. Очень многое будет зависеть от старта. Для нас первый тур уже будет как плей-офф.
В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 47 очками в 68 матчах.