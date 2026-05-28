Хартли: «То, что мы сделали тут, в “Локомотиве”, — нечто особенное»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что победа в Кубке Гагарина-2026 является отдельной историей в его карьере.
«Каждое чемпионство, каждый Кубок особенные. Каждая победа — это отдельная история. Но то, что мы сделали тут, в “Локомотиве”, — нечто особенное. Я еще никогда не принимал команду-победителя, которая только что выиграла трофей. Для меня это был новый вызов. Любой тренер, когда приходит в новую команду, хочет сделать результат не хуже, а то и лучше, чем был до него.
А в случае с «Локомотивом» у меня был вариант только один — повторить прошлогодний триумф, который был у команды с Игорем Никитиным. Ну и, разумеется, для меня этот год в Ярославле был особенный, поскольку я хотел помочь «Локомотиву» и его президенту Юрию Яковлеву в память о своем друге Брэде Маккриммоне и всей погибшей 15 лет назад команде«, — цитируют “Известия” Хартли.
В четверг, 21 мая, «Локомотив» под руководством Хартли выиграла финальную серию со счетом 4−2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».
В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в Западной конференции.
