Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль
0
:
Каролина
3
Все коэффициенты
П1
22.00
X
11.00
П2
1.25
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.27
П2
5.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.51
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.72
П2
4.10
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.23
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Хартли: «То, что мы сделали тут, в “Локомотиве”, — нечто особенное»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что победа в Кубке Гагарина-2026 является отдельной историей в его карьере.

«Каждое чемпионство, каждый Кубок особенные. Каждая победа — это отдельная история. Но то, что мы сделали тут, в “Локомотиве”, — нечто особенное. Я еще никогда не принимал команду-победителя, которая только что выиграла трофей. Для меня это был новый вызов. Любой тренер, когда приходит в новую команду, хочет сделать результат не хуже, а то и лучше, чем был до него.

А в случае с «Локомотивом» у меня был вариант только один — повторить прошлогодний триумф, который был у команды с Игорем Никитиным. Ну и, разумеется, для меня этот год в Ярославле был особенный, поскольку я хотел помочь «Локомотиву» и его президенту Юрию Яковлеву в память о своем друге Брэде Маккриммоне и всей погибшей 15 лет назад команде«, — цитируют “Известия” Хартли.

В четверг, 21 мая, «Локомотив» под руководством Хартли выиграла финальную серию со счетом 4−2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».

В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в Западной конференции.

Как же жаль, что Хартли заканчивает с хоккеем. Боб — настоящая легенда КХЛ.