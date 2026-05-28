Хартли: «Мне 65 лет уже — пора заканчивать тренировать»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что теперь точно закончил тренерскую карьеру.
«Точно нет шансов, что продолжу тренировать. Я уже в 2022 году принял такое решение, когда ушел из “Авангарда”. И говорил искренне, что хочу заняться семьей, быть больше с женой, детьми и внуками. Мне 65 лет уже — пора заканчивать. Изменить решение меня заставили только дар убеждения Яковлева и память о Брэде, но с самого начала я говорил, что возвращаюсь только на год. И теперь ничего не изменилось. Счастлив, что этот год получился таким», — цитируют «Известия» Хартли.
В четверг, 21 мая, «Локомотив» под руководством Хартли выиграла финальную серию со счетом 4−2 и второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».
В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в Западной конференции.
Как же жаль, что Хартли заканчивает с хоккеем. Боб — настоящая легенда КХЛ.