Большинство клубов КХЛ проголосовали за изменение формата плей-офф

БАРВИХА /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Большинство клубов Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проголосовали за изменение формата плей-офф со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
«Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Клубам на голосование был предложен новый способ формирования пар со второго раунда — по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. 16 из 22 клубов проголосовали за внесение данных изменений, которые будут вынесены на голосование правления КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.
С сезона-2023/24 в первом раунде плей-офф команды встречаются с клубами из своих конференций. Во втором круге серии до четырех побед между собой проводят команды разных конференций, и формируется окончательная сетка Кубка Гагарина.