Большинство клубов КХЛ проголосовали за изменение формата плей-офф

«Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Клубам на голосование был предложен новый способ формирования пар со второго раунда — по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. 16 из 22 клубов проголосовали за внесение данных изменений, которые будут вынесены на голосование правления КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.