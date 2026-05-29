Березкин — об отъезде в НХЛ: «Решение скоро все узнают»

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин в интервью «Известиям» отметил, что скоро станет известны подробности его продолжения карьеры.
— Вы для себя определились насчет отъезда в НХЛ?
— Я пока ничего никому не отвечал. Решение скоро все узнают.
— «Эдмонтон» выбрал вас на драфте еще в 2020 году. Все последующие шесть лет клуб часто контактировал с вами?
— Какое-то общение идет. Поживем — увидим.
Российский форвард был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2020 года под общим 138-м номером.
В сезоне-2025/26 Березкин набрал 32 (7+5) очка в 64 матчах FONBET Чемпионата КХЛ, а также на его счету 8 (5+3) очков в 22 играх плей-офф.
Глобальные итоги драфта. Всего выбрали 23 россиян — сколько из них могут пробиться в НХЛ?