Березкин — о третьем подряд Кубке Гагарина для «Локомотива»: «Будет тяжело, но все нам по силам»

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин отметил, что у ярославской команды есть шансы выиграть третий подряд Кубок Гагарина.
«Я думаю, на нас уже в десятикратном режиме будут настраиваться. Как на двухкратных чемпионов. Будет тяжело, но все нам по силам», — цитируют «Известия» Березкина.
21 мая «Локомотив» выиграл финальную серию со счетом 4−2 и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств ярославская команда сравнялась с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».
В сезоне-2025/26 Березкин набрал 32 (7+5) очка в 64 матчах FONBET Чемпионата КХЛ, а также на его счету 8 (5+3) очков в 22 играх плей-офф.
