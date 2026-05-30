Демешин заявил, что хоккейный клуб «Амур» откажется от легионеров

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Отказ от иностранных легионеров позволит сделать игроков хабаровского хоккейного клуба «Амур» более мотивированными и сплоченными.

Источник: ХК "Амур"

Об этом ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Абсолютно убежден, что в хоккей должны играть наши хоккеисты. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших молодежных команд российских», — сказал Демешин.

По его словам, после этого игроки стали более вовлеченными в результат команды. «Зарубежные легионеры получали по контрактам больше, чем наши не сильно избалованные парни. Во-вторых, они стали более мотивированы, поэтому выигрышей стало больше», — отметил губернатор.

По словам губернатора, задачей клуба на следующий сезон является выход в плей-офф и борьба за Кубок Гагарина.