Воробьев объяснил увольнения из «Металлурга» и ЦСКА

— Когда все шло вверх, все понимали, с чем это связано. Но потом были увольнения из «Металлурга» и ЦСКА. Как объясняете нисходящее движение?
— Давайте разбираться. Увольнение из Магнитогорска. В «Металлурге» мы сначала прошли тяжелейшую серию с «Автомобилистом». Семь матчей, но «Автомобилист» летал на самолетах, а мы постоянно ездили автобусами. Потом попали на «Авангард». Из того состава, который мы обыграли год назад в семи матчах, добавились Ткачев и Буше, находившиеся в феноменальной форме. Они свою серию закончили раньше, были свежее. Мы проиграли — меня уволили. В том же сезоне в первом раунде вылетели Кудашов, Козлов, Заварухин, но они продолжили работать. А меня уволили после второго раунда.
— В тренерской профессии главный критерий — результат.
— Так результат годом раньше был — финал. Что, нужно каждый год выигрывать?
— А вы этого не хотите?
— Все этого хотят. Но надо смотреть на ситуацию реально.
— В ЦСКА тоже ведь не получилось пройти дальше первого раунда.
— Там была новая команда, перестройка. Такие вещи быстро не делаются. И плей-офф мы начали без многих ключевых игроков — Окулова, Каменева, Гамзина.