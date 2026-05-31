Воробьев объяснил увольнения из «Металлурга» и ЦСКА

— Давайте разбираться. Увольнение из Магнитогорска. В «Металлурге» мы сначала прошли тяжелейшую серию с «Автомобилистом». Семь матчей, но «Автомобилист» летал на самолетах, а мы постоянно ездили автобусами. Потом попали на «Авангард». Из того состава, который мы обыграли год назад в семи матчах, добавились Ткачев и Буше, находившиеся в феноменальной форме. Они свою серию закончили раньше, были свежее. Мы проиграли — меня уволили. В том же сезоне в первом раунде вылетели Кудашов, Козлов, Заварухин, но они продолжили работать. А меня уволили после второго раунда.