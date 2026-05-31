Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.39
П2
3.00
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2

Воробьев объяснил увольнения из «Металлурга» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Металлурга» и ЦСКА в интервью «СЭ» прокомментировал увольнения из магнитогорского и московского клубов.

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда все шло вверх, все понимали, с чем это связано. Но потом были увольнения из «Металлурга» и ЦСКА. Как объясняете нисходящее движение?

— Давайте разбираться. Увольнение из Магнитогорска. В «Металлурге» мы сначала прошли тяжелейшую серию с «Автомобилистом». Семь матчей, но «Автомобилист» летал на самолетах, а мы постоянно ездили автобусами. Потом попали на «Авангард». Из того состава, который мы обыграли год назад в семи матчах, добавились Ткачев и Буше, находившиеся в феноменальной форме. Они свою серию закончили раньше, были свежее. Мы проиграли — меня уволили. В том же сезоне в первом раунде вылетели Кудашов, Козлов, Заварухин, но они продолжили работать. А меня уволили после второго раунда.

— В тренерской профессии главный критерий — результат.

— Так результат годом раньше был — финал. Что, нужно каждый год выигрывать?

— А вы этого не хотите?

— Все этого хотят. Но надо смотреть на ситуацию реально.

— В ЦСКА тоже ведь не получилось пройти дальше первого раунда.

— Там была новая команда, перестройка. Такие вещи быстро не делаются. И плей-офф мы начали без многих ключевых игроков — Окулова, Каменева, Гамзина.