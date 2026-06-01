Внук Третьяка завершит карьеру хоккейного вратаря

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею вратарь Максим Третьяк завершит спортивную карьеру. Об этом ТАСС рассказал его дед, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В понедельник «Сочи» объявил об уходе 29-летнего Третьяка после истечении контракта с клубом.
«Он заканчивает с хоккеем по состоянию здоровья. Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге», — сказал Третьяк.
Воспитанник школы «Серебряные акулы» Максим Третьяк выступал также за юношеские команды ЦСКА и фарм-клуб армейцев «Звезду», но ни разу не сыграл за основную команду. Он является обладателем Кубка Гагарина 2019 года, поскольку был в заявке на один матч плей-офф в составе московского «Динамо».
В КХЛ Максим Третьяк также играл за «Адмирал», рижское «Динамо» и «Ладу». В составе молодежной сборной России выиграл серебро чемпионата мира 2016 года, был участником юниорского чемпионата мира 2014 года.