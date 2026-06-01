Внук Третьяка завершит карьеру хоккейного вратаря

Воспитанник школы «Серебряные акулы» Максим Третьяк выступал также за юношеские команды ЦСКА и фарм-клуб армейцев «Звезду», но ни разу не сыграл за основную команду. Он является обладателем Кубка Гагарина 2019 года, поскольку был в заявке на один матч плей-офф в составе московского «Динамо».