Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Внук Третьяка завершит карьеру хоккейного вратаря

В понедельник «Сочи» объявил об уходе 29-летнего Третьяка после истечении контракта с клубом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею вратарь Максим Третьяк завершит спортивную карьеру. Об этом ТАСС рассказал его дед, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Он заканчивает с хоккеем по состоянию здоровья. Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге», — сказал Третьяк.

Воспитанник школы «Серебряные акулы» Максим Третьяк выступал также за юношеские команды ЦСКА и фарм-клуб армейцев «Звезду», но ни разу не сыграл за основную команду. Он является обладателем Кубка Гагарина 2019 года, поскольку был в заявке на один матч плей-офф в составе московского «Динамо».

В КХЛ Максим Третьяк также играл за «Адмирал», рижское «Динамо» и «Ладу». В составе молодежной сборной России выиграл серебро чемпионата мира 2016 года, был участником юниорского чемпионата мира 2014 года.