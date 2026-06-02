«Амур» расторг контракт с Гальченюком

Гальченюку 32 года. Он выступал за «Амур» с сезона-2024/25 и провел за клуб 111 игр, набрав 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». Ранее в КХЛ форвард играл за петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гальченюк в разное время представлял клубы «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотис», «Торонто Мейпл Лифс», «Оттава Сенаторз», «Миннесота Уайлд», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс», который выбрал его под общим третьим номером на драфте лиги 2012 года.