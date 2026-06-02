«Амур» расторг контракт с Гальченюком

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Хабаровский «Амур» расторг контракт с американским нападающим Александром Гальченюком и подписал соглашение с российским форвардом Александром Дергачевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне Гальченюк провел 52 матча и набрал 30 (13 голов + 17 передач) очков.
Гальченюку 32 года. Он выступал за «Амур» с сезона-2024/25 и провел за клуб 111 игр, набрав 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». Ранее в КХЛ форвард играл за петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гальченюк в разное время представлял клубы «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотис», «Торонто Мейпл Лифс», «Оттава Сенаторз», «Миннесота Уайлд», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс», который выбрал его под общим третьим номером на драфте лиги 2012 года.
Контракт с 29-летним Дергачевым рассчитан на один год. Ранее в КХЛ он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард», подмосковный «Витязь», петербургский СКА и московский «Спартак». В 2017 году вместе с петербуржцами двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира выиграл Кубок Гагарина. Всего на его счету в лиге 471 матч с учетом плей-офф и 134 (60+74) результативных действия.
Ранее во вторник в результате обмена с «Сочи» состав команды пополнил защитник Василий Мачулин. В обратном направлении отправились вратарь Дамир Шаймарданов и нападающий Кирилл Слепец.